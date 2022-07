Zájem o vinylové desky je rekordní, Češi otevřeli v USA třetí lisovnu

Je to už několik desetiletí, kdy velké nahrávací společnosti začaly ve velkém opouštět gramofonové desky. S příchodem kompaktních disků (CD) na trh tyto firmy postupně prodaly či zlikvidovaly téměř veškeré příslušenství, které se k výrobě vinylů běžně používalo. V posledních letech se ale situace změnila. Informovala o tom agentura AP.

Celosvětové prodeje neustále rostou, a i proto došlo během poslední doby po celé Severní Americe k výstavbě několika desítek nových továren na lisování. Ani to však není kvůli velkému zájmu dostačující. I proto do sektoru gramofonových desek značně investuje i česká firma GZ Media, která chce ve své nové lisovně v americkém Nashvillu během dvou let vytvořit až 255 nových pracovních míst.

„Investice do výrobního závodu Nashville Record Pressing má v první řadě uspokojit hlad po vinylových deskách našich zákazníků v USA. Poptávka tam roste nejrychleji na světě a my chceme být našim zákazníkům co možná nejblíže,“ řekl Michal Štěrba, který je generálním ředitelem firmy GZ Media.

Severoamerický kontinent byl pro firmu GZ Media velmi významný už v době, kdy se gramofonové desky začaly vracet do módy. I proto každá čtvrtá gramofonová deska, která se v současnosti na světě prodá, pochází právě od české firmy GZ Media. Kromě nové továrny v americkém Nashvillu má firma ještě lisovnu Memphis Record Pressing v Memphisu a Precision Record Pressing v kanadském Burlingtonu, ve státě Ontario.

Loni tam v továrnách česká firma vyrobila celkem 56,5 milionů vinylů. Do dvou let chce díky novým americkým závodům výrobu navýšit na 140 milionů kusů ročně.

Prodeje za miliardu

Podle Asociace amerického nahrávacího průmyslu vzrostly v roce 2021 tržby z prodeje gramofonových desek o neuvěřitelných 61 procent a poprvé od osmdesátých let minulého století se obrat vyšplhal až na jednu miliardu dolarů. Vinylové desky tak v oblasti meziročního tempa růstu výrazně předstihly nejrůznější hudební placené platformy, jako je třeba Spotify.

Poptávka po vinylových deskách roste už asi deset let v řadě. Ještě větší zájem o ně odstartovala pandemie nemoci covid-19, která po celém světě zhatila tisíce hudebních akcí či koncertů. Milovníci hudby tak vzali útokem právě gramofonové desky, a to i přesto, že ještě před pár desítkami směřovaly gramofonové desky do zapomnění.

Přišly totiž kazety, kompaktní disky, nejrůznější digitální služby či online pirátství. Před asi patnácti lety ale vinylové desky zachránila nostalgická generace baby boomerů a zájem o ně roste dodnes, a to i mezi mladou generací. I proto třeba i ti nejznámější interpreti se postupně na vinyly přesouvají. Patří mezi ně třeba i Adele, Harry Styles nebo Ariana Grande.

„Miluju vinyly. Mají něco, co běžné digitální desky ne. Jde o elektrizující zážitek,“ řekl pro agenturu AP milovník gramofonových desek Mark Mazzeti.

Ve Spojených státech je momentálně v provozu asi čtyřicet továren. Ani ty však poptávku nezvládají. Objednávky vyřizují i s osmiměsíčním zpožděním. Negativně k tomu přispěly i narušené dodavatelské řetězce z dob pandemie, neboť některé materiály firmám chybí dodnes.