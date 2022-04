Láska na první i stý poslech. Bezdrátové reprosoustavy KEF nás nadchly

Hned na úvod varujeme: pokud jste bez pistole u hlavy ochotni poslouchat muziku z repráčků telefonu, za nejlepší zdroj hudby považujete YouTube a u zkratky FLAC vás jako první napadne centrum bezplatné právní poradny, toto není recenze pro vás.

Pokud si ale rádi v klidu sednete do křesla, zavřete oči a pozorně vychutnáváte oblíbená alba a zároveň nechcete, aby kvůli hromadě kabely propojené poslechové techniky musel(a) oči zavírat i manžel(ka), byla by škoda následující text a především testované aktivní reprosoustavy s vestavěným streamerem LS50 Wireless II od britské společnosti KEF přeskočit.

Nahradí celou aparaturu

Reprosoustavy LS50 Wireless II se prodávají jako stereofonní pár, přičemž jedna soustava je hlavní a najdete na ní všechny ovládací prvky a analogové i digitální vstupy, pokud byste se je rozhodli využít. Druhá je vedlejší a na hlavní závislá. V aplikaci si můžete určit, která z nich bude levá a která pravá.

Jsou to regálové soustavy, postavit je tak můžete třeba na polici, komodu nebo stůl, nejlépe však na stojany – dokoupit můžete i designově ladící přímo od KEF. Musíte počítat s tím, že v kategorii regálových soustav to nejsou žádní drobečci, mají 30 centimetrů na výšku, 20 na šířku a 31 do hloubky, každá váží 10 kilogramů.

Při nejjednodušším zapojení připojíte obě reprosoustavy pouze k elektrické síti, aby byly napájeny vestavěné zesilovače a další signálová elektronika. Při tomto zapojení jsou obě reprosoustavy vzájemně propojené bezdrátově (s maximální kvalitou spojení 96 kHz / 24 bit) a hudbu do nich dostanete prostřednictvím wi-fi sítě (Tidal, Spotify, AirPlay, Chromecast…) nebo v horším případě pomocí Bluetooth.

Pohled na zadní stranu reprosoustav: mohutné chladiče zesilovačl, vyústění bassreflexu, přípojná místa

Pro maximální využití kvalitativního potenciálu ale můžete reprosoustavy vzájemně propojit ethernetovým kabelem, který nabídne vyšší kvalitu propojení až 192 kHz / 24 bit. Druhým ethernetovým kabelem můžete hlavní soustavu připojit ke své domácí síti a ušetřit tak bezdrátový provoz na wi-fi routeru.

Protože většina poslechu dnes probíhá ze streamovacích služeb, případně lokálně uložených digitálních hudebních souborů, nemusíte mít k soustavám připojeného nic dalšího.

Ale můžete. Pomocí HDMI-ARC lze připojit televizor, pomocí optického a elektrického digitálního vstupu například CD přehrávač nebo mediacentrum nebo do analogového vstupu gramofon (s vestavěným korekčním RIAA předzesilovačem) či kazetový magnetofon nebo třeba FM tuner. Přepínání vstupů je možné v aplikaci KEF Connect i na dotykovém panelu na hlavní soustavě, totéž platí pro ovládání hlasitosti.

Škoda, že analogový vstup není v plnohodnotné formě na konektorech cinch, ale jen maličký jack 3,5 mm. A také že USB porty jsou využitelné jen a pouze pro servisní účely, nikoli pro připojení USB paměti s hudebními soubory. Pokud byste chtěli využít reprosoustavy pro poslech na blízko u počítače, zamrzí absence USB připojení s funkcí zvukové karty. A při použití HDMI-ARC je nutné reprosoustavy ručně zapnout, signál ze vstupu je neprobudí (zkoušeno s Xiaomi Q1E).

V provozu

Nejjednodušší cestou ke spuštění poslechu jsou systémy Spotify Connect a Tidal Connect, při kterých se soustavy napřímo spojí se servery daných služeb a příslušná aplikace slouží coby ovladač. U dalších služeb – vyzkoušeli jsme Amazon Music Unlimited, Apple Music, Deezer a TuneIN radio – snadno využijete streaming pomocí Chromecastu nebo AirPlay2.

Další možnosti nabízí již zmíněná aplikace KEF Connect. Přímo v jejím rozhraní se můžete přihlásit ke službám Amazon Music, Deezer, Qobuz a Tidal a prostřednictvím sjednoceného rozhraní hudbu přehrávat. Nechybí zde katalog online rozhlasových stanic a knihovna podcastů.

KEF Connect jako zdroj hudby i ovladač přehrávání

Pomocí KEF Connect se dostanete i mediaserverům ve své domácí síti, ať už běží na síťovém úložišti (NAS), nebo v počítači – procházíte hudební knihovnou a kliknutím na album či skladbu spustíte přehrávání. K souborům uloženým přímo v paměti telefonu nebo tabletu se z aplikace nedostanete, ale kupříkladu s aplikací Bubble UPnP přehrajete i ty.

Skrze síťové rozhraní si samozřejmě můžete troufnout na bezztrátově komprimované soubory s vysokým rozlišením, s přehráváním FLAC 192 kHz / 24 bit nebyl žádný problém. Opravdu nároční posluchači mohou sáhnout například po přehrávači Audirvana (vyzkoušeli jsme verzi pro Windows) a skrze síťové rozhraní do reprosoustav přehrávat třeba i nativní DSD soubory (DSD 64, 128, 256) – fungovalo to naprosto bezvadně. Využít můžete i platformy s aplikací Roon.

KEF Connect - bohaté možnosti nastavení reprosoustav

Výrobce uvádí kompatibilitu i se signálem 384 kHz / 24 bit, zde jsme však nebyli úspěšní – což ale nepovažujeme za zásadní problém, posluchač se s takovými soubory zpravidla nesetká.

Stručně o technice

Jako první vás při pohledu na reprosoustavu zaujme zdánlivá přítomnost pouze jednoho reproduktoru. Ve skutečnosti jde o koncentrickou (souosou) konstrukci, ve které je výškový reproduktor vestavěn do středu stredobasového reproduktoru. Má tedy kalotu tam, kde má reproduktor běžně vrchlík (prachovku). KEF tuto konstrukci nazývá Uni-Q a v testovaných LS50 Wireless II je již dvanáctá generace tohoto měniče.

Podívejte se na UNI-Q v provozu:

Souosost reproduktorů znamená, že celé zvukové spektrum přichází do ucha fyzicky z jednoho místa, což významně zvyšuje přesnost vykreslení hudebního prostoru a lokalizace jednotlivých nástrojů. V signálové cestě je zařazen zvukový procesor řady Sigma od společnosti AnalogDevices, do kterého výrobce naprogramoval algoritmus nazvaný Music Integrity Engine, který zvukový signál optimalizuje na míru použitému měniči a ozvučnici.

Zajímavě je řešeno vnitřní potlačení parazitních frekvencí, které vznikají na zadní straně reproduktorů a pokud nejsou účinně potlačeny, zvyšují zkreslení reprodukce. Výrobce zde využívá vlastní řešení, které nazval Metamaterial Absorbtion Technology, což je tlumící materiál se strukturou připomínající bludiště, které dokáže pohltit parazitní frekvence v širokém kmitočtovém rozsahu a zároveň je velmi kompaktní.

V každé reprosoustavě jsou vestavěny dva zesilovače. Ten pro výškový reproduktor má výkon 100 W a pracuje v analogové doméně ve třídě A/B. Druhý, o výkonu 280 W, pracující v digitální doméně ve třídě D, pohání středobasový reproduktor.

Poslech

Nic z výše uvedeného by nebylo podstatné, kdyby se soustavám nedařilo po stránce zvukové. Naštěstí, jak již naznačil i titulek, KEF LS50 Wireless II hrají skvěle.

Nadchla mě schopnost přenést energii a rytmiku jak při vysoké, tak nižší poslechové hlasitosti. Zvuk je rychlý, živý a v dobrém slova smyslu zábavný, často jsem se přistihl, že si mám tendenci do rytmu podupávat.

U dobře masterovaných nahrávek jsem ocenil schopnost vykreslit šířku i hloubku poslechového prostoru, včetně přehledné lokalizace jednotlivých nástrojů. I ve složitějších hudebních scénách je pořádek. Posluchač dostává spoustu jemně vykreslených detailů, nejsou ale přehnaně zdůrazněné, prostě jsou jen přirozeně přítomné.

Jen chválu mohu pět na střední pásmo. Pokud ve studiu odvedli dobrou práci, vokál je čistý, znělý, výrazný a přesně zasazený v prostoru. Saxofon má plné tělo, tvar a zároveň dokáže místnost ostře proříznout.

Výšky jsou jemně přesně vykreslené, jazzové metličky slyšíte jednu za druhou, umí „cinknout“ i hodně vysoko (výrobce udává rozsah do 47 kHz při −6 dB a 28 kHz v tolerančním poli ± 3dB) ale zároveň nejsou příliš ostré – není ani náznak agresivity.

Basy jsou vzhledem ke kompaktním rozměrům ozvučnic překvapivě důrazné, pevné a hezky artikulované. Není zde ani náznak dunění a zahlcování, basa i baskytara mají skvělou energii. Samozřejmě, pokud máte rádi hlasitý poslech rocku nebo třeba varhanní hudby, je lepší se porozhlédnout spíše v kategorii podlahových (sloupových) reprosoustav s větším objemem ozvučnice. A nebo k testovaným reprosoustavám připojit subwoofer, jsou na to připraveny (ale tuto variantu jsme nezkoušeli).

Závěr

Dost často, když se se mnou někdo radí o výběru nějakého zařízení, padne otázka: A co by sis koupil ty? Zde mohu bez váhání říct, že pokud bych nyní měnil poslechovou sestavu, koupil bych si právě tyto reprosoustavy.

Cena 73 990 korun se může zdát jako hodně, je však třeba vzít v úvahu, že nejde jen o reprosoustavy, ale celý poslechový řetězec – streamer, zesilovač, reprosoustavy. A že výsledek funguje i hraje skvěle.

Konkurence není v této kategorii příliš bohatá, za zmínku stojí například o dost dražší Cabasse Pearl Akoya, které jsme testovali v dubnu 2020, nebo model Eight I od slovenských Stark Audio, případně Phantom II od francouzské společnosti Devialet.