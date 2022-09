Daří se nám, ale zvažujeme přesun části výroby, říká šéf továrny na gramodesky

Produkci vinylů plánuje společnost zvýšit na 75 až 80 milionů kusů, loni jich vyrobila 51 milionů. V případě, že by nepříznivá energetická situace přetrvávala, přesunula by se jen energeticky náročná část mimo Česko. Ostatní provozy by v Loděnici zůstaly a pomohly udržet plnou zaměstnanost, řekl ČTK hlavní majitel GZ Media Zdeněk Pelc.

Loni firma platila za plyn 14,5 eura (v přepočtu 358 korun) za megawatthodinu, nyní je to již 318 eur (v přepočtu přes 7 800 korun). Chystá se kvůli tomu přejít na jiná paliva, konkrétně na lehké topné oleje, protože tak vysoké vstupní náklady by podle Pelce celoročně neunesla.

Zároveň se připravuje na možnost, že by nepříznivá situace vydržela delší dobu. V takovém případě by mohla přesunout lisovnu z Loděnice do jiné evropské země. Ostatní provozy, například výroba tiskovin, balení či distribuce, by zůstaly v původním závodě.

„Nejsme chudý podnik, ale nutí nás to přemýšlet o tom, kam se s určitou částí výroby hnout, jestliže to bude trvat a vytvářet takhle nepříznivé podmínky pro podnikání,“ uvedl Pelc, který se situaci kolem cen energií v tuzemsku podivuje.

„Nerozumím tomu a asi nejsem sám, proč Česká republika jako čistý vývozce a možná nejlevnější výrobce elektrické energie v Evropě má prakticky nejvyšší cenu elektrické energie,“ poznamenal.

Zatímco třeba softwarové firmy podobné starosti nemají, průmyslové podniky s relativně vysokou spotřebou energie podle Pelce nyní hrozně trpí. „A vydělávat jenom na to, abych posílal peníze výrobcům energií v České republice i jinam, je nesmysl,“ dodal Pelc.

Co udělá recese?

Generální ředitel GZ Media Michal Štěrba připomněl situaci z devadesátých let minulého století, kdy německé firmy převáděly výrobu do ČR kvůli levnější práci. Dnes se podle něj řada provozoven přesouvá dál a důvodem by mohla být právě i cena energií či materiálu. „Ale pevně věřím, že to, co teď zažíváme, není obrázek na roky dlouhý a že dojde k vyrovnání situace,“ uvedl Štěrba.

Podle něj je spíše otázka, co udělá ekonomická recese, která s největší pravděpodobností přijde, s poptávkou po deskách, jež jsou pro zákazníky zbytným produktem. „V Americe je poptávka pořád velmi silná, ale od některých evropských zákazníků už cítíme jistou míru konzervativního přístupu,“ řekl Štěrba. Projevuje se to podle něj třeba v požadavcích na levnější a jednodušší typy obalů.

Výroba vinylů se sice na začátku 90. let zhroutila, později ale začaly být opět populární a dnes na nich firma staví své podnikání. Naopak výrobu CD a DVD loni v září zastavila, lisuje je jen ve své továrně ve Francii. Důvodem bylo mimo jiné to, že potřebovala víc místa pro výrobu gramodesek.

Pelc na základě nasmlouvaných zakázek i kontaktů s vydavatelstvími předpokládá, že v příštích třech letech určitě zájem o vinyly neopadne. Je ale otázka, co bude dál. Podle něj se v určitých periodách objevuje stále něco nového a je důležité, aby na to firma byla připravena.

Štěrba připomněl, že gramodesky jsou jako produkt relativně náročné na výrobu, zákazníkům doma zabírají dost místa a komfort při poslechu je snížený, posluchač musí po nějaké době obrátit desku a podobně.

Vinyl, věc mimo digitální dobu

„To vše jsou věci, které člověk v digitálním světě nezažívá. Ale míra dotyku, nekomfortu nebo zhmotnění umělce je podle mě to, co na gramodeskách lidi láká,“ míní Štěrba. Poukázal na to, že desku si člověk může doma vystavit, prohlížet si její obal, nejde tedy jen o samotný poslech hudby.

GZ Media má sídlo a hlavní výrobní závod v Loděnici, kde pracuje přes dva tisíce lidí, a další provozy v Soběslavi, Hýskově a Příbrami. Dceřiné společnosti má také v USA, Kanadě a Francii. Celkově skupina zaměstnává kolem 3 200 lidí a podle Štěrbova odhadu má čtvrtinový až třetinový podíl na trhu. Vedle vinylů firma vyrábí třeba obaly na francouzské parfémy, whisky nebo mobilní telefony.

Velký růst nyní zažívají hlavně závody v Severní Americe, kde chce GZ Media podle Pelce během letošního a příštího roku vybudovat stejně velkou výrobu jako v Loděnici. Štěrba považuje za důležité dosáhnout větší samostatnosti těchto provozů. Dnes se do Severní Ameriky řada surovin dováží z Evropy, časem tam chce firma proto spustit vlastní produkci hmoty pro výrobu gramodesek, podobně jako to nyní funguje v Loděnici.