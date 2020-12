Zlínští volejbalisté stále balancují na hraně extraligového play off

„Mohlo to být lepší. O dva tři body jsme mohli mít více, pak bychom byli spokojenější,“ prohodil trenér Zlína Přemysl Obdržálek.

Koronavirová přestávka zastihla jeho tým zrovna v době, kdy se rozjížděl. Před přerušením soutěže získal ve čtyřech zápasech čtyři body, stejně jako v sedmi duelech po restartu extraligy.

„Ne že bych byl spokojený, ale je to realita,“ říká Obdržálek o aktuálním postavení zlínských volejbalistů. „A všichni posílili,“ připomíná fakt, že naopak Fatra spíše oslabila.

Po odchodu zkušené dvojice Čechmánek–Vašíček vsadil klub na nastupující mládí, jenže to má svoje limity. „Že dostali lepší smlouvy, neznamená, že budou hrát lépe a bude to stačit na šesté místo. Hrají na hranici svých možností,“ míní zlínský trenér.

Aby se vešly do jednoho povinného testu na koronavirus, najely extraligové týmy na víkendové dvojzápasy.

„Není to špatné. Opticky to vypadá, že hrajeme více,“ podotkl Obdržálek, jehož celek čekají do konce roku ještě dva nabité víkendy. „Dva body z výjezdu na Kladno a na Odolku by byly dobré,“ vyhlíží kouč Fatry nejbližší dvojutkání.