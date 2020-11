Testy jsou divné, diváci chybí, říká zlínský smečař Motyčka

Dlouhá pauza byla cítit, že?

Přece jen tři týdny bez balonu jsou znát. Hlavně ve volejbale, který je technicky založený. Šlo to vidět nejvíce na servisu, především u nás. Zápas byl strašně moc o chybách. Ale s každým tréninkem se budeme dostávat zpátky.

Minimálně bod jste si ale mohli odvézt, ne?

Jenže jsme udělali hloupé chyby, třeba v komunikaci. Na pár balonů si stačilo zavolat, aby se to uklidnilo. Nebo jsme nedodrželi taktické pokyny, hlavně v obraně v poli. Párkrát jsme byli nedůrazní v útoku při bodovkách.

Jak dlouho bude trvat, než se dostanete do tempa?

Půjde to ráz na ráz. První zápas je vždycky nejhorší. I na začátku sezony, když máte za sebou celou přípravu, je první kolo obtížné. Člověk se rozkoukává. O víkendu hrajeme doma dvojzápas, to pomůže.

Kvůli snaze ušetřit za testy budete hrát do konce roku dvojutkání během 24 hodin. Jak se vám zamlouvá novinka?

Nezbývá nám nic jiného než se s tím poprat. Po pětiseťáku je regenerace potřebná, ale dá se to podchytit, aby byl člověk připravený.

A co pravidelné testování?

Je to divné. Zvláště když člověk slyší, že testy jsou všelijaké. Jeden den je pozitivní, druhý den negativní nebo naopak. Nevím, co si o tom myslet, ale musíme je podstoupit.

Jak moc chybí diváci v hale?

Hráli jsme sice venku, takže domácí tým nemohli hnát, ale lidi v hledišti dělají atmosféru zápasu jinou. Bez diváků to působí, jako kdybychom byli na tréninku nebo hráli přátelák.