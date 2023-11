Olymp ukončil neporazitelnost Liberce v extralize volejbalistek

Olymp pro sebe rozhodl první sadu až poté, co odvrátil tři setboly. Pražanky pak využily svoji druhou možnost, zvítězily 30:28 a třetí výhru v sezoně dokonaly pod vedením autorky 22 bodů Moniky Brancuské v dalších setech po výsledcích 25:18 a 25:16.

„Ani se mi tomu nechce věřit, to vítězství je úžasné. Moje svěřenkyně hrály dobře. Monice se zápas nadmíru vydařil, téměř deset bodů v každém setu, to my potřebujeme,“ radoval se trenér Stanislav Mitáč v televizím rozhovoru.

Jeho protějšek Libor Gálík konstatoval, že předností Olympu byla obrana. „My jsme to utkání začali dobře, ale přestali jsme útočit a hlavně blokovat a nezvládli jsme koncovku. Ve druhém setu jsme také asi dvakrát vedli o čtyři body, ale znovu jsme přestali útočit. Olymp výborně bránil a hlavně dohrával bodové útoky,“ zhodnotil zápas liberecký kouč.

V Prostějově nedostaly české šampionky z KP Brno příležitost vylepšit si zatím tristní bilanci v soutěži. Pouze druhý set tam dotáhly do vyrovnané koncovky (23:25), prohrály i pátý zápas v sezoně a se dvěma body mají druhou nejhorší bilanci v extralize. Za ním je o skóre už jen Šternberk, který nestačil na vicemistrovské Šelmy. Brněnský tým se po hladké výhře 3:0 přiblížil k druhému Liberci na pouhé dva body.

UNIQA extraliga volejbalistek - 6. kolo: Přerov - Frýdek-Místek 3:1 (18, 18, -16, 17)

Nejvíce bodů: Kohoutová 12, Lazárková a Vajdová po 9 - Abgolossouová 13, Doškovová 10, Petrová 6. Olymp Praha - Liberec 3:0 (28, 18, 16)

Nejvíce bodů: Brancuská 22, Hodanová 14, Virtová 10 - Herdová 12, Vyklická 8, Kvapilová 6. Prostějov - KP Brno 3:0 (13, 23, 18)

Nejvíce bodů: Šunderlíková 14, Trnková 11, Loffová 10 - Kuníková 12, Jelínková 11, Hrušecká 8. Šelmy Brno - Šternberk 3:0 (14, 20, 10)

Nejvíce bodů: Kelnárová 15, Bjerregardová 13, Širůčková 10 - Klodaová 9, Weidenthalerová 8, Laskowská a Deptuvhová po 6.

Tabulka: