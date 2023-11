Už si chci s Duklou zahrát finále, hlásí liberecká opora Kvapilová

Z aktuálního kádru je s extraligovým týmem volejbalistek Liberce spjata nejdéle. Slovenská univerzálka Nikola Kvapilová přišla do Dukly v létě 2018, tehdy pod rodným jménem Pištěláková. Nově tvořený armádní podještědský klub žen měl v té době za sebou v české nejvyšší soutěži premiérový ročník.

Levoruká ranařka se okamžitě stala klíčovou oporou a ve své první sezoně výrazně pomohla Dukle k zisku bronzu. Následující ročník, který byl vinou covidu předčasně ukončen, ale kvůli těhotenství a narození syna vynechala, ovšem Liberci pak zůstala dál věrná.

A hned v další sezoně byla u historického momentu – liberecké volejbalistky získaly premiérový mistrovský titul. Ovšem nevybojovaly si ho v třaskavých bitvách play off, které opět utnul covid, ale díky triumfu po základní části. Tak to bylo před sezonou stanoveno, pokud by se soutěž nedohrála.

„Samozřejmě jsme to oslavily, bylo to krásné, ale nebyla to ta největší radost na hřišti po vyhraném finále,“ popsala devětadvacetiletá Nikola Kvapilová. „Zvládly jsme jen čtvrtfinále play off, pak se to zastavilo a ten titul byl prostě 'covidový'. A i když bylo předem jasně dané, jak to v takové situaci bude, a všichni to věděli, tak se přesto vyrojily různé spekulace. To nás mrzelo, ale ten titul jsme prostě získaly zaslouženě, protože jsme vyhrály základní část.“

Liberečanky ovládly základní fázi extraligy i v uplynulých dvou sezonách, ale v play off pak roli favoritek nepotvrdily. Pokaždé totiž ztroskotaly v semifinále a dosáhly vždy „jen“ na třetí místo.

„Z bojů v play off mám tři bronzové medaile, které jsou samozřejmě cenné, ale už trošku okoukané, a když to řeknu s nadsázkou, tak bronz už nechci ani vidět. Už si chci s Duklou zahrát extraligové finále. To je můj velký, zatím nesplněný sen,“ tvrdí Nikola Kvapilová.

Nikola Kvapilová (vpravo) z Liberce a zleva Yasmine Abderrahimová a Olga Trachová z Venelles.

Možná i proto v Liberci stále zůstává, byť nabídky na přestup mívala. „Ty jsem měla dřív, kdy mi třeba v Dukle končila smlouva, ovšem rozhodla jsem se zůstat, i když přiznám, že hráčsky to bylo těžké rozhodování. Ale nakonec zvítězila samozřejmě i rodina, protože v Liberci už mám zázemí. A teď v létě už nabídky nepřišly, protože mám v Dukle podepsáno ještě na tuto sezonu, což se ví,“ uvedla liberecká stálice, která už rezignovala i na pozvánky do slovenské reprezentace, jejíž byla dříve stabilní členkou.

„Kvůli synkovi jsem to odmítla, protože mu nechci dopřát dětství strávené v hale. Už tak jsem v sezoně často pryč, takže aspoň v létě se chci na sto procent věnovat jemu a rodině,“ vysvětlila s tím, že dalším důvodem byla péče o své zdraví.

Hned po minulé sezoně v květnu totiž podstoupila artroskopii levého kolena. „Bohužel vlastně během jednoho roku to byl kvůli prasklému menisku už druhý zákrok, protože po předminulé sezoně jsem šla na operaci pravého kolena. Vždycky si tak po sezoně prostě odskočím na jakousi obnovu, naštěstí nemám kolena tři,“ řekla s úsměvem.

„To holt profesionální sport při takové zátěži někdy přináší. Při hře to už ke konci těch sezon vadilo, ale měla jsem to opíchané, abych to nějak dotáhla. Tohle většina volejbalistek i volejbalistů zná, už mám za sebou i plastiku kolena, to skákání a padání je prostě náročné.“

Do letní přípravy ale letos stihla nastoupit v téměř plné síle. „Zhruba za měsíc už se po artroskopii dá koleno začít zatěžovat, bylo to tak plánované, protože jsem věděla, že v srpnu už musím zase naplno fungovat. Nějaké úlevy sice ze začátku byly, ale dalo se to zvládnout v pohodě a teď můžu normálně hrát.“

Kádr žen Dukly se přes léto výrazně obměnil, Kvapilová si pochvaluje hlavně začleňování mladých nadějí. „Je skvělé, že nám funguje spolupráce s mládeží, máme řadu odchovankyň, které jsou opravdu šikovné, ambiciózní a jdou do toho naplno, což dává týmu i takový správný impulz. Kádr máme široký, není to postavené na jedné, dvou hráčkách, budeme sázet na týmový výkon, pomáháme si jedna druhé,“ konstatuje.

Start do extraligy zatím volejbalistkám Dukly vychází. Kromě jednoho nepovedeného výkonu, po kterém prohrály v Praze s Olympem, všech šest zbylých zápasů vyhrály za tři body.

„V dlouhodobé části se nám obvykle daří, půjde o to konečně nastavit formu i na play off. Vyhrát základní část a pak nepostoupit do finále, to je naše prokletí, které chceme zlomit,“ velí zkušená Nikola Kvapilová, která je už pátou sezonu na pozici vytěžované diagonální hráčky tahounkou liberecké Dukly a jednou z nejvíce bodujících volejbalistek celé extraligy.

Dočká se na konci letošního ročníku vytouženého extraligového finále?