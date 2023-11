Volejbalové drama mezi Libercem a Ostravou rozhodlo až „prasátko“

Favorizované Liberečanky suverénně ovládly první set a zdálo se, že si bez potíží dokráčejí pro vítězství. Jenže v dalších dvou sadách Moravanky skvělou obranou na síti i v poli dokonale rozleptaly ofenzivu Dukly a nečekaně otočily na 2:1.

Ve čtvrtém dějství už to s Libercem vypadalo hodně zle, protože Ostrava vedla 21:17. Ovšem domácí to ještě nezabalily a díky střídajícím mladým odchovankyním skóre dotáhly. Pak odvrátily dva mečboly, naopak svůj šestý setbol na 32:30 využily a šlo se do tie-breaku.

I v něm měly dlouho navrch Ostravanky, vytvořily si až pětibodový náskok, ovšem ženy Dukly i toto manko dokázaly srovnat a pak se v nervydrásající koncovce začaly mečboly střídat na obou stranách.

Hostující tým jich měl dokonce pět, ale na výhru přesto nedosáhl. Tu po svém druhém mečbolu urvaly Liberečanky: na servis se postavila mladičká nahrávačka Pragerová a bláznivý zápas ukončila ukázkovým „prasátkem“, kdy se balon po doteku pásky šťastně překulil za síť, na což ostravské hráčky nemohly zareagovat. Zkrácený set se tak zastavil až na skóre 21:19...

Dukla má v tabulce stejně bodů jako Šelmy Brno, ale díky většímu počtu výher zůstala druhá, Ostrava je pátá, ligu vede Prostějov.