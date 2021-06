Liberečtí volejbalisté získali Křesťana, Demara i Nivalda

Vínovožlutý dres budou naopak nově oblékat nahrávač Bartůněk, černohorský univerzál Pavičevič, smečaři Janků s Luxem a blokař Pražák. Šanci mají i odchovanci blokař Staněk mladší a nahrávač Bryknar.

Tyto změny oznámil liberecký klub už před měsícem, nyní odtajnil další tři posily, které vyplní zbylá místa v kádru. Dukla má zkušeného univerzála Filipa Křesťana, který hrál v minulé sezoně za Kladno, kubánského přihrávajícího smečaře Nivalda a dalšího ofenzivního ranaře z Odoleny Vody Lukase Demara. „Chtěli jsme k mladému Pavičevičovi na klíčový post univerzála někoho zkušeného a jsme moc rádi, že jsme se domluvili s Filipem Křesťanem,“ vysvětlil tuto volbu šéf VK Dukla Liberec Pavel Šimoníček. „V naší nejvyšší soutěži toho má za sebou už hodně, vždycky bodově patřil mezi nejlepší univerzály a věříme, že to potvrdí i u nás v Dukle.“

Liberečtí fanoušci se mohou těšit i na atraktivní zámořskou posilu. „Kubánec Nivaldo už tady byl dřív na testech, ale protože byla situace kvůli covidu taková, jaká byla, tak jsme možnou smlouvu zrušili,“ popsal Šimoníček. „Ale je to hráč, který má fantastické parametry, hrál i na olympiádě v Riu a má velké zkušenosti i z hraní v Brazílii. Zaujal nás a teď jsme s ním podepsali smlouvu na tři roky. Počítáme, že k nám dorazí na začátku srpna, až začne klasická letní příprava na novou sezonu,“ řekl Šimoníček.

Velká část nově se tvořícího kádru volejbalistů Dukly Liberec včera vyrazila na kolech na takzvané „tmelící“ soustředění do Drhlen. „Kádr se změnil až ze dvou třetin, což není moc obvyklé, takže je potřeba, aby se tým utužil. Proto jsme naplánovali takový menší seznamovací kemp, i když ti čeští kluci se samozřejmě znají, ale věříme, že to do sezony pomůže,“ tvrdí Pavel Šimoníček.

Na úvodním kempu ještě nebudou cizinci Nivaldo a Pavičevič, jenž má s Černou Horou reprezentační povinnosti, ani oba nahrávači. „Nicméně jsem strašně rád, že máme o kádru pro další sezonu jasno. Zvolili jsme variantu zkušenosti a mládí a věřím, že budeme úspěšní,“ přeje si Šimoníček.