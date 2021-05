Nejen Štokr končí, liberecké volejbalové týmy čeká velká obměna

Liberečtí muži ovládli Český pohár a v extralize získali bronz, ženy Dukly vybojovaly ve své čtvrté sezoně v nejvyšší soutěži díky vítězství v základní části historický mistrovský titul (play off se kvůli koronaviru v některých týmech nedohrálo) a v pohárové soutěži skončily na stříbrné příčce.

„Kvůli covidu a karanténám to byla hodně zvláštní sezona a že máme čtyři medaile, z toho dvě zlaté, je super. Malinké zklamání tam ale přece jen je, protože u mužského týmu jsme věřili, že po fantastických výkonech v Českém poháru budeme mít i v extralize na postup do finále. Bohužel nás zbrzdilo zranění prvního nahrávače,“ konstatoval Pavel Šimoníček, ředitel a manažer VK Dukla Liberec.

„A k tomu výčtu úspěchů bych přidal ještě cestu mužů Challenge Cupem, v němž se zastavili těsně před Final Four a konečné páté místo v evropském poháru je hodně cenné.“

Kromě Štokra končí dalších devět hráčů

Málo vídanou přestavbou prochází v těchto dnech kádr libereckých volejbalistů, které povede už do třinácté sezony v řadě trenér Michal Nekola, asistentem je i nadále Vladan Merta.

Tou nejtřaskavější zprávou ale je konec kariéry nejlepšího českého volejbalisty posledních let Jana Štokra, který si největší slávu vydobyl v Itálii. Zkušený 38letý univerzál, mnohonásobný reprezentant, vítěz Ligy mistrů, trojnásobný vítěz klubového MS či dvojnásobný šampion prestižní italské ligy strávil v Dukle Liberec poslední čtyři sezony, ale na další už se připravovat nebude.

„Měli jsme o něj dál zájem, zkoušely to prý i jiné týmy, ale myslím si, že teď je pevně rozhodnutý s vrcholovým sportem skončit. I když výkonnostně by na to ještě měl,“ míní Šimoníček.

„Je to těžké rozhodnutí po jednadvaceti letech uzavřít nějakou část života,“ přiznal Jan Štokr, jenž se čtyřnásobným triumfem v anketě O nejlepšího českého volejbalistu roku zařadil mezi domácí legendy tohoto sportu. „Ani nevím, jak to říct, ale asi už nastal čas skončit. I když nemůžu říct, jestli je to úplně konečná, to nikdo neví, ale přišlo mi, že odejít třeba ještě jakžtakž na vrcholu je dobré, než aby na mě pak někdo ‚plival‘ a říkal, že už jsem starý a že na to nemám. S posledním rokem v Dukle jsem byl se sebou tak nějak spokojený, ale myslím, že týmu už nějaké to omlazení kádru pomůže.“

Kromě kapitána týmu Štokra odcházejí z Dukly do českých i zahraničních klubů jmenovci Kriškovi, Šulista, Krajčovič, Kovalčuk i Šafranovič. Liberec navíc pouští na hostování tři mladíky, Srba, Sudu a Šábrta.

Oficiálně potvrzenými posilami armádního klubu jsou zatím nahrávač Bartůněk, smečaři Janků a Slovák Lux, černohorský univerzál Pavičevič, blokař Pražák a šanci v áčku, s nímž už trénovali, dostanou blokařský odchovanec Staněk mladší a nejspíš i nahrávač Bryknar. Dukla brzy oznámí ještě příchody jednoho univerzála a jednoho smečaře.

„I před rokem jsme udělali hodně změn, ale to byla kvůli covidu velmi hektická doba, nikdo pořádně nevěděl, co bude, tak jsme si některé hráče domluvili třeba jen na rok. Teď je to ale jiné. Kádr omlazujeme, protože chceme vsadit na koncepční práci s výhledem dvou tří let a i proto dochází k větší výměně klíčových hráčů,“ vysvětlil Šimoníček s tím, že v příští sezoně bude podještědský klub hrát evropský Pohár CEV.

Odcházejí tři reprezentantky a Ruska

Volejbalistky liberecké Dukly čeká obhajoba titulu a také účast ve skupině prestižní Ligy mistryň. I v nové sezoně je dál povede hlavní trenér Libor Gálík spolu s manželkou Ditou a k dispozici bude mít z jedné třetiny změněný kádr. Gálík, jenž trénuje ženy Liberce po celé čtyři roky od vzniku klubu, se nově stal také sportovním ředitelem VK Dukla pro ženskou i mužskou složku dohromady.

Liberecké volejbalistky oslavují domácí titul.

„V týmu žen končí české reprezentantky Trnková, Svobodová a kapitánka Bajuszová, angažmá skončilo i Rusce Jemelinové,“ odtajnil odchody Pavel Šimoníček.

Posilami jsou někdejší nahrávačka národního týmu, Prostějova či Olomouce Kubínová, jež je zpátky po mateřské dovolené, a mladá blokařka Nečasová, která se do Liberce vrací z Ostravy. „Sháníme ještě dvě přihrávající smečařky, jména oznámíme co nejdříve,“ doplnil Šimoníček.