Hráči i hráčky Liberce zabojují o místo ve volejbalové reprezentaci

České volejbalisty už od 25. dubna nevede trenér Dukly Liberec Michal Nekola, ale jeho nástupce Jiří Novák zachoval tradici a reprezentační soustředění se uskuteční opět v areálu Městské sportovní haly v Jablonci nad Nisou.

Liberecký kouč Nekola převzal národní tým v červenci roku 2017 po Španělovi Miguelu Falascovi, kterému předtím dělal rok a půl asistenta. Na evropském šampionátu pak dovedl tým k sedmému místu, což bylo nejlepší české umístění po 16 letech. Loni Češi vypadli na Euru v osmifinále. V lednové kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu bez opor neuspěli.

Nového kouče svaz vybíral od února a ve hře byla domácí i zahraniční jména. „Michal Nekola zvládl svoji roli na výbornou a možná i jeho úspěšné působení u reprezentace nahnulo misky vah při našem rozhodování, zda český nebo zahraniční trenér pro další období,“ řekl předseda volejbalového svazu Marek Pakosta.

„Michal Nekola dokázal z týmu dostat výborné výsledky a otevřel dalším českým trenérům trochu cestu. Ukázal, že se svaz nemusí českého trenéra bát,“ ocenil Nekolovu práci i nový kouč reprezentace Jiří Novák.

V jeho první nominaci se objevilo 23 volejbalistů a na reprezentační kemp do Jablonce dorazí i dva hráči Dukly Liberec, nahrávač Jiří Srb a smečař Petr Šulista.

Svými kvalitními výkony v libereckém týmu v uplynulých sezonách si místo v národním týmu opět vysloužili i dva mladíci, kteří už ale v Dukle pokračovat nebudou. Univerzál Patrik Indra míří do celku Karlovarska, libero Tomáš Kunc se stal posilou Kladna.

„Chtěl bych hráče protočit a mít co největší přehled. Budeme trénovat celý červen, ze začátku dáme hráčům čas na to, aby se dostali s kondičním trenérem do silové a atletické formy. Poté už šlápneme do pedálů a budeme nacvičovat volejbalové věci, které budeme chtít praktikovat ve hře,“ naznačil trenér Jiří Novák. Jeho svěřenci kvůli pandemii koronaviru o letošní vrchol přišli, protože Evropská liga byla zrušena a kvalifikaci mistrovství Evropy hrát nemusejí.

Kapitánka Liberce Eva Svobodová v utkání proti Frýdku Místku.

Volejbalistkám liberecké Dukly se letošní extraligový ročník kvůli velkým problémům s kádrem vinou nezvykle rozsáhlé marodky či neočekávaných těhotenství příliš nepovedl. Po základní části, která se ještě před vyhlášením nouzového stavu stihla kompletně dohrát, skončily až šesté, přesto jsou v širší nominaci národního týmu hned čtyři hráčky.

Řecký trenér české ženské reprezentace Jannis Athanasopulos si na první soustředění pozval 24 volejbalistek a mezi nimi jsou z kádru Liberce smečařka Eva Svobodová, blokařka Kateřina Kohoutová, libero Veronika Dostálová a nahrávačka Simona Bajuszová, dříve Kopecká.

První letošní kemp se uskuteční od 8. června v Pelhřimově, přičemž české ženy stále živí naději, že pokud to situace dovolí, tak koncem léta zabojují o start na Euru v roce 2021.