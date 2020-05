Dva metry deset na blok. Liberecké volejbalisty posílí Slovák Krajčovič

„V Praze jsem zažil pět pěkných let, mrzí mě, že moje poslední sezona skončila kvůli koronaviru předčasně, ale už jsem cítil, že bych potřeboval změnu. Chtěl jsem zkusit nové prostředí, kolektiv i trenéry,“ řekl Šimon Krajčovič, čerstvá posila Liberce a člen základní sestavy slovenské reprezentace. V Dukle nahradí zkušeného Holubce, jenž míří do Odoleny Vody.

Měl jste i jiné nabídky?

Už dřív se rýsovaly i možnosti jít do Francie nebo Španělska, ale vzhledem k pandemii v Evropě jsem nechtěl zkoušet štěstí v cizině, když nikdo neví, co bude za měsíc. Proto jsem se rozhodl zůstat raději ještě v Česku a nabídka z Liberce mě hned velmi zaujala. Začali jsme to řešit poté, kdy byla extraliga předčasně ukončená. Nikdo nevěděl na čem je, a proto jsem rád, že jsme se s šéfem Dukly Pavlem Šimoníčkem na dálku dohodli a mám na příští sezonu jistotu. Líbí se mi, že Dukla má v každé sezoně jen ty nejvyšší ambice a chce bojovat minimálně o postup do finále. To mě hodně láká.

O místo blokaře v základní sestavě byste měl v Liberci bojovat s třicátníky Veselým a Leikepem, co říkáte této společnosti?

Kuba Veselý má za sebou zkušenosti z top evropských lig, Libor Leikep je extraligovou stálicí. Oba jsou velmi zkušení, kvalitní jak v obraně tak v útoku, takže čekám a těším se, že to bude kamarádský a konkurenční boj, který nás všechny bude posouvat výš. V tomto duchu se mnou mluvil i trenér Dukly Nekola.

Do Prahy do tehdejšího klubu ČZU jste zamířil před pěti lety, jak se to stalo?

V Trenčíně jsem dokončil sportovní gymnázium a rozhodoval jsem se, co dál. Vzhledem k tomu, že jsem celou jednu sezonu marodil s ramenem, tak jsem si řekl, že by bylo lepší při volejbale pro jistotu ještě studovat dál vysokou školu, abych uměl i něco dalšího. A když přišla možnost jít kvůli volejbalu a zároveň i kvůli studiu do Prahy, tak jsem neváhal. Česká extraliga se mi líbila, na ČT Sport jsem ji doma v Trenčíně často sledoval a je určitě kvalitnější než slovenská. Navíc i moje přítelkyně šla studoval do Prahy, takže to vyšlo ideálně.

Jakou školu studujete a jak jste na tom?

Nastoupil jsem na Fakultu biomedicínského inženýrství obor fyzioterapie, která sídlí na Kladně. Mám uzavřené bakalářské studium, které jsem si natáhl na čtyři roky, a teď pokračuju v magisterském. To dělám individuální formou na Slovensku a když všechno půjde, jak má, tak ho za rok dokončím. Svému oboru se chci v budoucnu věnovat. Fyzioterapie je potřeba v podstatě v každém odvětví medicíny, ale já bych samozřejmě rád zůstal jako fyzioterapeut u sportu.

Bylo pro vás hodně náročné skloubit extraligový volejbal se studiem na vysoké škole?

No, můžu říct, že to bylo někdy velmi těžké a časově docela nabité. Ráno na trénink, potom do školy, pak zase večer na trénink, do toho zápasy v extralize i v reprezentaci a samozřejmě učení a praxe. Když si to ale člověk nějak srovná v hlavě a má cíl, že to chce zvládnout oboje, tak to jde a aspoň nemá čas myslet na hovadiny. Je to taková psychohygiena.

Jak a kde trávíte dny v době koronavirové a kdy se zapojíte do tréninku s Libercem?

Už jsem skoro dva měsíce doma na Slovensku a samozřejmě se maximálně udržuju v kondici, to není problém. Doma mám provizorní posilovnu a chodím hrát beach, tenis, běhám a jezdím na kole. Kdy bude možné vycestovat do Česka, to netuším. Hned, jak to půjde, tak mám v plánu vyrazit do Prahy, abych si vystěhoval byt. Předpokládám, že pak začnu s Libercem přípravu na novou sezonu podle plánu začátkem srpna, ale to ještě také není jisté, protože nikdo neví, jak to bude vypadat s přípravou slovenské reprezentace.