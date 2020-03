Liberečtí muži i ženy jsou doma, cizinci stihli odcestovat

„Po domluvě všech manažerů extraligových týmů jsme jako Asociace volejbalových klubů doporučili vedení Českého volejbalového svazu ukončení sezony, takže je to v podstatě stoprocentní. Je to pro všechny deprimující, ale situace je taková, že se asi nedá nic jiného dělat,“ říkal v pondělí Pavel Šimoníček, ředitel největšího volejbalového klubu v kraji Dukly Liberec.

Hráči a hráčky jsou aktuálně doma, management armádního klubu musel řešit i situaci s cizinci. „Nemůže se trénovat, tak jsme po dohodě s trenéry doporučili členům A-týmů mužů i žen, aby dodrželi z preventivních důvodů čtrnáctidenní karanténu a pak budeme reagovat na další vývoj v zemi,“ uvedl Šimoníček s tím, že se u všech cizinců i cizinek podařilo během víkendu zajistit vycestování do jejich zemí.

Šlo o Poláky Pietruczuka a Biernata, Kubánce Macíase, Brazilku Tolentinovou a Nizozemku Wopereisovou. Izraelec Šafranovič žije s rodinou v Česku. „Bylo to kvůli letenkám i docela dobrodružné, ale naštěstí jsme to zvládli,“ řekl Šimoníček.

V Liberci je volejbal po hokeji a fotbalu co do návštěvnosti a popularity sportem číslo tři a diváci už vyhlíželi boje v play off, i když se základní části mužům ani ženám kvůli nejrůznějším problémům moc nepovedly.

„Opravdu jsme si v obou týmech prošli sezonou plnou zranění, nemocí i neočekávaných otěhotnění. O to víc nás mrzí předčasný konec, protože jsme se dostali před play off zdravotně do pořádku a oba kádry jsme na poslední chvíli posílili atraktivními posilami z Kuby a Brazílie. A vše vyšlo vniveč, je nám to líto hlavně kvůli divákům,“ podotkl Šimoníček.

Na rozdíl od dospělých se mládežnickým celkům Dukly v základní části svých nejvyšších soutěží velice dařilo a přímé bitvy o tituly byly blízko. „Měli jsme to výborně rozjeté. Junioři, kadeti i kadetky byli do přerušení soutěží první, juniorky druhé a obnovený B-tým mužů se probojoval až do finále první ligy. Medailí by možná mohlo být pro náš klub letos dost, ale nedá se nic dělat,“ litoval Šimoníček.