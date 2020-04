Liberecký kádr se výrazně mění, ale kouč i kapitán zůstávají

Jisté je, že mužstvo dál povede trenér Nekola a pod Ještědem zůstává i zkušený univerzál a kapitán Štokr, jinak ale vynucená dlouhá pauza s kádrem Dukly pořádně zamíchá a tým se nejspíš až z poloviny změní.

„V současné době monitorujeme situaci a čekáme, jak se to vyvine, protože drtivá většina našich sponzorů teď neví, co se bude dál dít,“ uvedl ředitel VK Dukla Pavel Šimoníček. „Řadě hráčů končí smlouva, někteří už si něco našli, někteří ještě ne, ale já očekávám, že až tak na přelomu května a června budu vědět, co jim vlastně budu moct nabídnout dál a až pak můžeme jednat.“

Na nečekaném odchodu z Liberce už ale ještě před blížícím se koncem smlouvy například jsou dva mladí nadějní reprezentanti, kteří se již vypracovali mezi opory armádního celku: univerzál Indra se domluvil s Karlovarskem, libero Kunc si dohodl angažmá v Kladně.

Kontrakty brzy vyprší i oběma Polákům, nahrávači Biernatovi a smečaři Pietruczukovi, i blokaři Holubcovi. „To jsou hráči, se kterými bychom možná mohli řešit i prodloužení, ale momentálně je zatím těžké o něčem jednat,“ podotkl Šimoníček.

Smlouva končí také kubánskému nahrávači Macíasovi, jenž přišel do Dukly až na konci ledna, takže toho příliš neodehrál. V klubu definitivně skončil slovenský smečař Mikula, jehož angažmá v Liberci se kvůli vážnému zranění ramena vlastně ani neuskutečnilo, protože od loňského letního příchodu z Odoleny Vody nezasáhl do žádného utkání.

„To by byly dohromady docela velké ztráty, proto jsem rád, že jsme se už před časem domluvili s Honzou Štokrem na prodloužení smlouvy o další rok,“ řekl Šimoníček s tím, že si ještě o další rok pojistil i služby kouče Michala Nekoly.

Stále ještě trenér české reprezentace mužů Nekola tak rozjede v Dukle už dvanáctou sezonu v řadě, do které může z kádru z letošní nedohrané extraligy počítat se základní sedmičkou ve složení nahrávač Srb, univerzál Štokr, smečaři Šulista, Šafranovič, blokaři Leikep, Veselý a libero Kopáček. Na ni by se měly postupně nabalovat posily, možná někteří stávající hráči v případě prodloužení smlouvy či nadějní odchovanci z B-týmu a juniorky univerzál nebo smečař Hendrich, blokař Staněk, libero Pavlíček, nahrávač Bryknar a smečař Drahoňovský.

„Sháníme a dáváme si tipy na hráče, kterým bychom chtěli nabídnout spolupráci, čekáme a zjišťujeme, jestli budou volní, případně za jakých podmínek by byli ochotní k nám přestoupit. Moudřejší ale budeme až tak za měsíc,“ naznačil Pavel Šimoníček.

Zatím jediným potvrzeným jménem v kolonce posil je smečař Radek Suda z Příbrami. „Jeho příchod jsme dojednali ještě před pandemií a mám z toho radost, protože je to perspektivní a razantní hráč s vysokým dosahem a měl by naši ofenzivu oživit,“ těší Šimoníčka.

Volejbalisté Dukly nyní jezdí na kole, běhají, hrají beachvolejbal, fotbal, tenis či nohejbal. „Čekáme, jestli se třeba budeme moct ještě před létem vrátit na tréninky do haly. Příprava na novou sezonu začne jako obvykle na začátku srpna,“ konstatoval šéf libereckých volejbalistů.