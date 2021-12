Nekolu u volejbalistů Dukly Liberec vystřídal trenér Brom

„Chtěli jsme českého trenéra, měli jsme pět, šest vážných kandidátů a hodně jsme to zvažovali. Nakonec nám z výběru vyšel jako nejzkušenější Petr Brom. Hrálo pro něho i to, že zná místní prostředí, že byl schopen nastoupit v podstatě ze dne na den a my jsme potřebovali nového trenéra k týmu co nejrychleji,“ vysvětlil volbu Pavel Šimoníček, ředitel VK Dukla Liberec.

Šedesátiletý volejbalový odborník Brom, jenž působil v Liberci na začátku milénia pět sezon, už vedl dnešní dopolední trénink a tým přebírá v nelehké situaci. Dukla, která patří tradičně k aspirantům na nejvyšší příčky, je v extraligové tabulce až devátá. Navíc se zranil první nahrávač a český reprezentant Luboš Bartůněk a teprve další vyšetření ukážou, jak dlouhá bude jeho absence.

„S trenérem Bromem jsme se zatím domluvili na angažmá do konce této sezony a že teď hlavně pomůže mužstvo nastartovat,“ řekl Šimoníček.

Petr Brom patří k nejúspěšnějším českým klubovým trenérům, nevíce extraligových titulů oslavil na lavičce Českých Budějovic, vedl také Perštejn, Příbram, Karlovarsko a Ústí nad Labem, v nedávné době netradičně působil i jako asistent u družstva žen Olympu Praha.

Ostrá premiéra na lavičce volejbalistů Liberce čeká Broma tento čtvrtek, kdy Dukla hostí ve své hale v odvetě 3. kola od 18 hodin silný Belchatów. V prvním duelu v Polsku v minulém týdnu Liberečtí prohráli 0:3. Mužstvo tam vedl Nekolův stálý asistent Vladan Merta, jenž v realizačním týmu po Bromově boku zůstává.