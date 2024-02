Panika v Českých Budějovicích? Vůbec není namístě, říká Zelenka

Co se tedy změnilo? Tím největším důvodem bude fakt, že domácí volejbalová scéna se kvalitou posunula ne o jednu, ale možná o dvě či tři příčky výš. „Je to tak, extraliga je lepší a lepší. Cizinci tomu hodně napomohli. Pak to ale samozřejmě záleží i na tom, jak se vám povede tým poskládat, jak si to všechno sedne. Protože to je velká alchymie,“ domnívá se Petr Zelenka, bývalý blokař Jihostroje, který s klubem vybojoval dva mistrovské tituly.

Utkání Jihostroje do konce základní části extraligx 24. 2.: Příbram – Jihostroj

29. 2.: Ústí nad Labem – Jihostroj

2. 3.: Jihostroj – Liberec

Volejbalista, kterému se na kurtech přezdívalo Peca, nastínil i další z možných otázek fanoušků. Zda se povedlo vedení klubu vybrat pro aktuální sezonu ty správné hráče.

„Vždycky jsou před sezonou velká očekávání. Kluci, co tu dnes hrají, mají všichni jednotlivě skvělé parametry. Jenže na druhé straně máte před sebou řadu neznámých, soupeři také výrazně posilují. Já říkám, zajíci se počítají až po honu. Důležité je play off, základní část je spíš taková fajn záležitost pro nás fanoušky, kteří si tu mohou volejbal vychutnávat,“ zmiňuje Zelenka, který v Jihostroji trénuje žákyně a snaží se pravidelně chodit dívat na zápasy A týmu.

Momentka ze zápasu Jihostroje České Budějovice

Hráči podle něj mají v základní části možnost všechno dobře natrénovat a vyzkoušet, aby to v play off zúročili. „A na to si myslím, že ještě nějaký čas je,“ dodává. Do konce základní části zbývá odehrát ještě tři utkání. A Jihostroji jde o jediné, posunout se z pátého místa na čtvrté, či třetí. Na třetí Liberec sice Jihočeši ztrácí už sedm bodů, ale mají zápas k dobru. O konečném umístění pro play off se tak může rozhodnout až v posledním duelu právě mezi těmito týmy.

Dostat se před vyřazovacími boji co nejvýše je přitom pro Jihostroj v této sezoně dost důležité. Pokud by se Budějovice posunuly na čtvrté, či dokonce třetí místo, začínaly by první sérii play off doma, kde jsou výrazně silnější a hrají lépe.

Pro černé scénáře podle Petra Zelenky však nyní není důvod. „Panika? Vůbec ne. Z vlastní zkušenosti a toho, co na zápasech pozoruji, vím, že na ten druhý tým může přijít například únava, zranění, stát se opravdu může cokoliv,“ přibližuje trenér mládeže.

Únava však může hrát roli i v kádru Jihostroje. Prakticky celou sezonu hlavní trenér Andrzej Kowal sází na základní šestku jenom s částečným střídáním. V útoku se tak Budějovice opírají více méně o argentinského smečaře Luengase. Ten je zároveň třetím nejvíce bodujícím hráčem extraligy. Například Kaloyanu Balabanovovi se na útoku nedaří úplně podle představ.

„S Luengasem jsem nemluvil, tak to nemohu posoudit. Ale jde přes něj hodně útoků, takže možnost únavy tu přece jen může být. Je to hlavní tahoun týmu. Navenek to však na něm a jeho výkonech není vidět a vypadá, že je v pořádku a že to dá,“ myslí si Zelenka. Pomalu se zvedá i 20letý kolumbijský univerzál González, i když zkušenosti mu v důležité části sezony přece jen budou chybět. „Pořád se hledá, není vyrovnaný a ustálený. Naopak se mi hrozně líbí blokař Okolič. Je to týmový a zkušený hráč. Ale to je střeďák, ti zápasy nevyhrávají. Play off prostě musí utáhnout univerzál nebo smečař,“ dodává Zelenka.