V Jihostroji krotí euforii. Lvi už nemají co ztratit, varuje Sedláček

Triumf Jihostroje na hřišti Lvů v prvním finále spustil v Budějovicích euforii. Zájem o zápas byl tak velký, že už v poledne musel klub zastavit online prodej a hodinu před začátkem už měli smůlu také fanoušci, kteří si chtěli koupit vstupenku na pokladně. Dvouapůltisícová kapacita sportovní haly byla naplněná do posledního místa.

Domácí fanoušky nadšení neopustilo prakticky od začátku až do konce. Nažhavení Jihočeši hned v úvodu odskočili do vedení 10:2 a náskok si hlídali po celý první set. Vyhráli ho 25:20. „Myslím, že Jihostroj je ve skvělé formě, a je vidět, že tým má velké sebevědomí. Načasovali formu ideálně na finále,“ ocenil kouč Lvů Juan Manuel Barrial.

Duel i ve druhém setu držel nečekaný kurz, když vítěz základní části v závěru jen mírně stahoval vysoký náskok Jihostroje 20:12. Pražané se sice dotáhli až na 21:18, ale zbylé čtyři body zapsali domácí.

Místo náporu Lvů ve třetím setu pokračovalo velké představení budějovického týmu. Zářil hlavně nizozemský univerzál Stijn van Schie. Ten se stal nečekaným hrdinou. Pokud by se v semifinále nezranil první univerzál Miguel González, pravděpodobně by moc šancí nedostal.

Takhle skvělými 23 body nasměroval Jihostroj k výhře 25:16 ve třetím dějství a zároveň k hladkému triumfu 3:0. „Jsem trochu překvapený, protože jsem nečekal tak jasný výsledek. Myslel jsem, že nás čeká větší boj, ale to určitě bude zase v Praze. Padesát procent vítězství jde za našimi fanoušky. Byli fakt hlasití a hodně nás motivovali, abychom uspěli,“ ocenil blokař Jihostroje Aleksandar Okolič.

„Hráči cítí, že mohou uspět“

Závěrečný krok Jihostroji zbývá. Na ukončení finálové série má tři pokusy. „Poslední krok v Praze bude nejtěžší. Oni teď nemají co ztratit. Začne se od nuly,“ přidal další budějovický blokař Oliver Sedláček.

Třetí zápas série se bude hrát v úterý od 17 hodin v Praze. Pokud by vítěz základní části uspěl, série se vrátí do Budějovic ve čtvrtek, kdy by se od 18 hodin hrál čtvrtý duel. Případné rozhodující páté střetnutí je v plánu na sobotu v Praze.

„Finále ještě nekončí. Pro všechny je to velké překvapení. Vidím na hráčích, že věří tomu, že můžeme v sérii Prahu porazit. Máme velkou sebedůvěru, což je důležité. Uvidíme, co se stane u nich,“ uvedl polský kouč budějovického Jihostroje Andrzej Kowal.