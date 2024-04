Českobudějovičtí volejbalisté na úvod finále zkrotili v Praze Lvy

Úřadující šampioni Lvi sice vyhráli všechny vzájemné zápasy v základní části soutěže, ale nyní od začátku nestačili. Nedělali problémy servisem, neprosazovali se v útoku a první set prohráli 20:25. Ve druhé sadě za stavu 9:13 domácí trenér Juan Manuel Barrial vyměnil oba své smečaře, místo Oskara Madsena a Daniela Čecha přišli na palubovku Luís Estrada a Jan Vodička.

Jejich razantní útoky vrátily domácí do hry, ale hosté i bez zraněného univerzála Alejandra Gonzáleze dotáhli set do vítězného konce. Pražané od stavu 20:24 odvrátili tři setboly, jenže pak jejich univerzál Casey Schouten místo smeče přehrál míč zadarmo a Luengas to vzápětí ztrestal. Schouten vydržel na hřišti jen do stavu 3:5 ve třetím setu, než ho vystřídal David Kollátor. Obměněná sestava Lvům vybojovala třetí set, v němž domácí zvítězili 25:21, a vynutili si pokračování zápasu.

Pak se ale domácím přestalo dařit na přihrávce. Ve čtvrté sadě Jihočeši odskočili ze 13:13 na 17:13 a náskok si pohlídali. Zvítězili 25:21 a v sérii na tři vítězná utkání si připsali první bod. S velkým přispěním libera Michaela Kovaříka, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání.

Domácí kouč Barrial v rozhovoru pro Českou televizi uznal, že hosté dnes jeho tým předčili. „Netlačili jsme je. Náš servis dneska nebyl. Jejich příjem byl lepší než náš,“ řekl. Libero Milan Moník litoval, že společně se spoluhráči nepotěšili domácí fanoušky. „Nešlo nám dneska vůbec nic. První set jsme to zvládli na příjmu, ale na jedny ruce dávat auty, nechat se zablokovat... Nedávali jsme servis,“ uvedl Moník v nahrávce pro média.

V dalším zápase, který je na programu v sobotu, bude mít Jihostroj výhodu domácího prostředí. „Dnes to byl velmi důležitý zápas. Celou sezonu jsme proti Praze nevyhráli a teď chlapci věří, že je mohou porazit. Ale je to jenom jeden krok, šampion musí vyhrát tři zápasy,“ řekl polský kouč Českých Budějovic Andrzej Kowal. „Musíme pokračovat v naší hře, jak jsme skončili tenhle zápas, se stejnou energií, se stejnou motivací v hlavě. Je to nový zápas, může se to zase otočit,“ doplnil ho Kovařík.

Moník věří, že úvodní porážka šampiony nezlomí. „Loni jsme taky první prohráli. Doufám, že se všichni koukneme do svědomí, co jsme dneska udělali špatně, jestli jsme do toho šli na sto procent. Doufám, že tahle prohra přišla včas a že nás to nastartuje,“ dodal.