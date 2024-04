Budějovičtí volejbalisté zdolali Kladno a jsou poslední vítězství od finále

První sadu získali loňští finalisté Jihočeši těsně 25:23, přičemž až do 24. bodu se soupeři nepustili do dvoubodového vedení. Kladno, do jehož sestavy se vrátil uzdravený brazilský smečař Antony Goncalves, dál marně domácím vzdorovalo, ale ve třetím setu se s pomocí série servisů Kristapse Platačse Orli dočkali. Více jim však českobudějovičtí hráči nedovolili.

„Sráží nás jednoduché chyby. Nadřeme se na body, Budějovice mají cestu k nim jednodušší. Mají i více bloků, takže hrajou chytře. Nám chybí lehkost a jakoby jsme tomu nevěřili,“ řekl kapitán Kladna i reprezentace Adam Zajíček pro televizi Sporty TV.