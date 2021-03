Konec sezony? Mach vyhlíží předčasný návrat, snad už v semifinále

V zápase s Karlovarskem si 27. ledna zlomil kotník a v tu chvíli to vypadalo, že má po sezoně. Teď už sám doufá, že si přece jen letošní play off zahraje.

„Už je to šest týdnů, co jsem se zranil. A musím říct, že zatím je to hodně dobré. Ani jsem to nečekal,“ říká spokojeně.

Služebně nejstarší hráč Jihostroje teď má každý den individuální trénink, který je zaměřený hlavně na posilování kotníku. Na tréninky dohlíží kondiční kouč volejbalistů Jakub Kalus.

„Pracujeme na tom, aby Radek vydržel větší intenzitu zátěže, a chceme přidávat i věci, které jsou už náročnější například na rychlostní složku. Tedy aby se dokázal odrazit, rozběhnout a zase zabrzdit,“ popisuje Kalus, jak se hráč chystá na závěr sezony.

„Jsem moc rád, že se jeho zdravotní stav posouvá kupředu, ale bude to ještě nějaký den chtít. Mám také radost, že zatím nás nic nelimituje, že by například noha otékala, bolela nebo něco podobného,“ přidává kondiční trenér Jihostroje.

Semifinálová série začne v pondělí 22. března. Delší přestávka tak může Radku Machovi ještě pomoci, aby se stihl co nejvíce doléčit.

„Řešili jsme s Kubou věci okolo stabilizace, abych byl schopný se vrhnout naplno do tréninku. To by mohlo být už tento týden. A když všechno půjde dobře, tak bych mohl zasáhnout už do semifinále,“ doufá Radek Mach.

Za návrat jednoho z nejlepších blokařů celé extraligy by byl pochopitelně rád i hlavní trenér Budějovic René Dvořák. Ale dobře ví, že podobné věci není dobré za každou cenu uspěchat.

„Je fakt, že zlomenina nebyla komplikovaná a všechno dobře srostlo. Děláme naprosté maximum pro to, aby Radek mohl hrát co nejdřív. Jenže tohle je play off. Není to tedy jen o tom hrát volejbal, ale hrát ho na nejvyšší možné úrovni. Já však budu štěstím bez sebe, když nám bude moct pomoci v dalším kole play off,“ má jasno Dvořák.