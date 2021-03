Budějovický kouč: Pokud máte jasně lepší podání než soupeř, nemůžete prohrát

„My jsme předvedli alespoň o něco bojovnější výkon než v prvním zápase. Dokud nebudeme bojovat na hranici svých možností ve všech aspektech hry, tak zkrátka Budějovice porážet nebudeme,“ ví dobře kapitán Odoleny Vody Martin Hladík.

Budějovickým hráčům ve druhém vzájemném duelu nadmíru vycházel servis. V jeho úvodu měli domácí největší potíže s dělovkami univerzála Casey Schoutena.

I do druhé sady měli hosté lepší vstup, tentokrát se na podání dařilo jejich nahrávači Miguelu de Amovi. Domácí tým se naopak prakticky celý set trápil v útoku. Třetí sada už vypadala o něco vyrovnaněji, přestože se domácí tým snažil, tak na rozjetý Jihostroj to pořád nestačilo.

6:0 skóre setů po dvou utkáních play off mezi Budějovicemi a Odolenou Vodou.

„Zápas byl podobný tomu v Českých Budějovicích. V prvním setu jsme drželi krok, ale od té doby rozhodla kvalita servisu a přihrávky. V obou těchto činnostech byli hosté lepší. Jako tým jsme nehráli dobře, možná jediný Standa Vachoušek zaslouží pochvalu za svůj výkon,“ rozebral hru svého týmu trenér Odoleny Vody Martin Kop.

„My jsme měli jednoznačný cíl – dávat kvalitní servis. To se nám dařilo výborně,“ hodnotil své hráče po druhém utkání čtvrtfinále kouč Jihostroje René Dvořák. „Díky tomu jsme odtlačili Odolku od sítě, vůbec jsme ji nenechali hrát středem, a tím jsme měli usnadněnou obranu. Čekali jsme, že budou doma trochu více vzdorovat, ale my jsme jim to naším servisem skoro vůbec nedovolili. Pokud máte jasně lepší podání než soupeř, tak nemůžete prohrát. Tam byl základ našeho vítězství,“ doplnil Dvořák.

Za zraněného kapitána Jihostroje Radka Macha přebral jeho funkci univerzál Filip Rejlek. „Doufám, že takto budeme pokračovat i dál a ve středu sérii ukončíme,“ zmínil budějovický veterán.

České Budějovice vedou už 2:0 na zápasy. K postupu jim tak stačí vyhrát jen jedno utkání. To je na programu zítra od 18 hodin. Hrát se bude v českobudějovické sportovní hale.