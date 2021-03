S Odolkou nečekaně jasně. Budějovice vyhlížejí dalšího soupeře

„Opravdu jsme nečekali, že vyhrajeme až takhle jednoznačně,“ usmál se kouč Českých Budějovic René Dvořák.

„Zdálo se mi, že Odolka byla trošku vysílená po tom, co prošla z předkola. Ale my jsme zahráli velice slušný volejbal a prakticky jsme je k ničemu v celé sérii nepustili. Tedy kromě posledního zápasu, při kterém jsme hodně kazili plachtící servisy,“ vrátil se Dvořák ke středečnímu domácímu zápasu, který i tak Jihostroj vyhrál 3:0.



Českým Budějovicím pomohlo k bezproblémovému postupu do semifinále podání. „Současný volejbal je postavený na kvalitním servisu a kvalitním příjmu,“ říkal trenér Jihostroje už před play off. „Ve čtvrtfinále jsme i dobře bránili a myslím si, že také náš útok byl dobrý. V mužstvu si každý hráč plní své úkoly a všichni si odvedli to své. V Odoleně Vodě nás podržel právě podáním Casey Schouten, tam jim hodně narušoval jejich příjem,“ těšilo Dvořáka.

Podle výsledků by se mohlo zdát, že soupeř působil ve čtvrtfinále skoro až odevzdaně. To ale René Dvořák odmítá. „Když do vás někdo pere podání a daří se mu to, tak se hraje těžce. My pak na vysoké míče máme postavenou velice dobrou obranu. Pořád si myslím, že to byly tři dobré zápasy. To, že jsme jim dali třikrát tři nula ještě neznamená, že jsme si nezahráli. Bylo to pro nás velmi přínosné,“ konstatoval budějovický kouč.

Momentka ze zápasu České Budějovice - Odolena Voda

Teď už je ale čtvrtfinále minulostí a Jihostroj se naplno chystá na druhé kolo extraligového play off. Zatím však Jihočeši ještě netuší, kdo bude jejich soupeřem. Jisté je však jedno, Budějovice budou opět začínat doma. Jihostroj vyzve Liberec, nebo Lvy Praha.

Vypadnou ze zápasového rytmu

Jasno bude už v úterý, kdy hraje Liberec s Ostravou. Pokud zvítězí Severočeši, budou to právě oni, kdo se utká s Jihostrojem. Když však dále postoupí Ostrava, Budějovice vyzvou Lvy. Pražský tým i Liberec dokázaly v základní části Jihostroj ve svých halách porazit.

„Trošku jsem si myslel, že Kladno uhraje alespoň nějaký zápas, ale ne. Karlovarsko to naopak zvládlo v hlavách. Možná mě trochu překvapila prohra Liberce v Ostravě, i když vím, že tam je to vždycky těžké. Přesto si myslím, že Liberec si postup pohlídá,“ předpovídal René Dvořák ještě ve středu.

Radost volejbalistů Českých Budějovic

Do startu semifinále zbývá ještě týden. Budějovický tým má tedy spoustu času na trénování a přípravu. „Je to horší v této covidové době, protože za tu pauzu se může stát hodně věcí. To je jedna věc. Druhá věc je, že vypadneme z herního rytmu. Ale můžeme doléčit nějaká drobná zranění,“ zmínil René Dvořák s tím, že by rád před začátkem semifinále naplánoval týmu modelová utkání. „Všechno to bude záležet na ochotě klubů, které postoupí po třech zápasech jako my. Také nevím, jestli to v této době vůbec půjde. Uvidíme,“ podotkl kouč Jihostroje.