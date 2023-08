Na turnaji světového okruhu v Brně se představí i Hermannová se Štochlovou

„Sice nechceme utíkat z role papírových favoritek, ale zároveň si uvědomujeme sílu ostatních týmů. Náš cíl je vyhrát medaili a ideálně s co nejkrásnější barvou,“ prohlásila Štochlová, jež při předloňské premiéře „světovky“ v Brně vybojovala spolu s Martinou Williams nečekané stříbro.

Mezi 16 týmů v hlavní soutěži se letos dostaly také Kristýna Adamčíková s Michaelou Břínkovou. V mužském turnaji dostanou šanci Jan Dumek s Jiřím Sedlákem, Václav Berčík s Matyášem Džavoronokem a Tadeáš Trousil s Davidem Westphalem. Žebříčkově nejlepším párem jsou španělští bratři Javier a Alejandro Huertové, jimž patří 46. místo na světě.

„Rok před olympijskými hrami v Paříži je pro českou beachvolejbalovou špičku tento turnaj ideální příležitostí pro zisk kvalitního bodového přídělu do světového žebříčku. Díky tomu budou mít čeští beachvolejbalisté lepší výchozí pozici pro nasazování do ostatních turnajů světové tour, včetně akcí vyšších kategorií Challenge nebo Elite 16,“ uvedl předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Další dvě domácí dvojice v obou kategoriích nastoupí v kvalifikaci, kterou turnaj ve čtvrtek odstartuje. V mužích se představí David Lenc s Kryštofem Janem Olivou a Jakub Malík s Michalem Přibylem. Mezi ženami budou o postup usilovat Valerie Dvorníková s Annou Pospíšilovou a stříbrné medailistky z nedávného ME do 22 let Kylie Neuschaeferová s Markétou Svozilovou. Zápasy o medaile jsou na programu v neděli.

Turnaj bude druhou letošní akcí světového okruhu na českém území po jarním podniku nejvyšší kategorie Elite 16 v Ostravě. Předloni se v jiném brněnském areálu na Riviéře představily pouze ženy.