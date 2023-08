Nausch Sluková po zklamání pokračuje. Vytáhla si mládě, které studuje v USA

„Chvíli mi trvalo, než jsem se zorientovala a zjistila všechny své beachvolejbalové možnosti, přemýšlela jsem i o tom, jakým směrem se chci ubírat, aby mě to naplňovalo,“ prozradila Nausch Sluková na čtvrtečním setkání s novináři.

„Už mi není dvacet, mám před sebou možná pár let, tak jsem řešila, že je chci zúročit produktivně. A rozhodla jsem se, že mi největší smysl dává vytáhnout si k sobě nějaké mláďátko, kterému zkušenostmi můžu pomoct udělat přechod z juniorské kategorie do dospělé,“ vysvětluje trojnásobná olympionička.

Jaké máte z nové spolupráce s o 14 let mladší Žolnerčíkovou pocity?

Je to pro mě hrozně příjemná změna, protože Karin je opravdu mládě. Ale je hrozně šikovná a chce se učit. Sny, které jsem si splnila, má ona ještě před sebou. A je hladová jich dosáhnout.

Jak reagovala, když jste ji oslovila?

Myslím, že byla trošku zaskočená, ale vypadala, že ji to těší.

Zatím jste spolu odehrály dva turnaje v Polsku a jeden v Rakousku a na všech třech jste postoupily do finále.

Myslím, že se nám spolu hraje hezky, můžeme hrát dynamičtější, rychlejší a kombinační volejbal, což je super. Zároveň s velkou pokorou vím, že to nebyly světové turnaje. Byly dobře obsazené, takže tři finále něco znamenají, ale těžko zatím říct, jak se nám bude dařit mezi profíky.

Co vás čeká dál?

Příští týden máme turnaj kategorie Futures v Brně, potom pravděpodobně mistrovství republiky. Karin ještě studuje na univerzitě v Americe, vyjednáváme, že by ji pustili na podzim na nějaké challengery.

Jak se plánuje tréninkový proces, když vaše spoluhráčka pobývá část roku v zámoří?

Do konce léta zůstává tady, potom se vrátí do Ameriky, takže řešíme, že bych za ní přijela na tréninkový kemp. A potom uvidíme, jak to bude na podzim s turnaji. Naše spolupráce umožňuje Karin pokračovat ve studiu, což je samozřejmě taky priorita.

Vy sama nevnímáte účast na menších akcích jako krok zpátky z elitní úrovně, na kterou jste byla roky zvyklá?

Asi ne. Beru to jako součást kariéry. Na vrcholu jsem hrála posledních 15 let, myslím, že teď nastala správná chvíle hledat něco jiného než jen vlastní prospěch. Chtěla bych pomoct českému beachvolejbalu a některým hráčkám, a jestli to znamená objíždět turnaje nižších kategorií, tak jsem s tím v pohodě.

Mohly byste se s Karin Žolnerčíkovou ještě probojovat do Paříže?

Systém umožňuje kvalifikaci přes žebříček, nebo Kontinentální pohár, ale v tuhle chvíli to pro nás není prvoplánový cíl. Přes žebříček je to víceméně nereálné, pokud by se přes něj dostaly Barča s Máří (Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová), tak bychom musely Kontinentální pohár vyhrát. A kdyby se holky přes žebříček nedostaly, tak případné místo z poháru stejně připadne jim, což je správně, protože jsou dlouhodobě fungujícím týmem a mají lepší postavení.

Když se ještě vrátíte k rozchodu s Helenou Havelkovou, co jste jejímu oznámení, že s plážovým volejbalem končí, říkala?

Koukala jsem na ni jako puk. Cítila jsem zklamání, člověk to nečeká. Snažila jsem se pochopit její situaci, ale měly jsme rozjetý projekt, který byl najednou ze dne na den u konce... Každopádně Helča se tak rozhodla a já to musím respektovat. A jestli její důvody pro mě byly, nebo nebyly pochopitelné, je víceméně druhotné.

Už vás zklamání přebolelo?

Asi jo, je to sport. Jsme spolu v pohodě, není potřeba z toho dělat nějakou senzaci, rozešly jsme se elegantně. I když jsem z toho radost neměla, tak jsem se snažila co nejrychleji zorientovat a koukat dopředu, co to pro mě znamená a co můžu z téhle sezony ještě vytěžit.

Helena Havelková (vlevo) a Markéta Nausch Sluková se radují z uhraného bodu.

Zvažovala jste i úplný konec kariéry?

Přemýšlela jsem o všech variantách, ale poměrně rychle jsem se rozhodla, že ještě končit nechci. Pak jsem spíš hledala aktivnější řešení.

Pomohlo vám ve složité situaci i to, že jste maminka dcerky Mayi?

Určitě. Priority se vám s dítětem změní. Zní to jako klišé, ale opravdu to tak je. Maye bylo celkem jedno, jestli hraju, nebo ne, a s kým, ona mě potřebuje jako mámu. Člověk má díky ní celý den plný i bez sportu, takže to není tak, že by seděl a nevěděl, co sám se sebou.

Jdete do nové kapitoly kariéry s konkrétními metami, kterých byste chtěla dosáhnout?

Nějaký cíl vždycky mám, ale naše spolupráce s Karin je teprve na začátku, takže se zatím formuje. Myslím, že by bylo nefér vůči mně, Karin i celému týmu si teď dávat velkolepé cíle, když ani nevím, na jaké úrovni jsme schopné hrát. Teď převažuje pocit, že chci hrát s někým, s kým mě to bude bavit. A výsledkové cíle přijdou možná, až o sobě budeme vědět víc. Takže zatím nemám v plánu končit, zároveň nechci dělat vyjádření, že mířím na příští olympiádu v Los Angeles.