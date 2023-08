Trousil hrál proti „Švédům“ i v Opavě. Byl to flashback, smál se

Ještě začátkem srpna hrál beachvolejbalové mistrovství Evropy. Nyní o víkendu nastoupil Tadeáš Trousil na Letním poháru v Opavě.

A s Kryštofem Němcem skončili třetí. „Je to skvělé umístění, protože turnaj nebyl vůbec špatně obsazený,“ prohlásil Trousil, který si v této sezoně vyzkoušel už třetího spoluhráče.

Stabilně hrává s Janem Kryštofem Olivou, který se však nyní s Davidem Westphalem připravuje na mistrovství Evropy hráčů do 20 let. Spolu na šampionátu hrát nemohou, jelikož Trousil už má jednadvacet roků.

Na srpnovém mistrovství Evropy nastoupil s Davidem Schweinerem, když v týmu českých jedniček zaskakoval za zraněného Ondřeje Perušiče.

Jaké to je vystřídat během tří měsíců tolik spoluhráčů? „Pro nějakou úspěšnost je dobré držet si jednoho parťáka, ale zároveň, když je točíte, získáváte nové zkušenosti, pokaždé se dostanete do jiné role. Na Evropě jsem musel ztrátovat, protože protihráči podávali na mě. V Opavě jsem především nahrával, takže jsem byl v nějaké pozici lídra. Pomůže mi to do dalších zápasů.“

Beachvolejbalista Tadeáš Trousil sleduje přihrávku Kryštofa Němce.

Připustil, že ve dvojici se Schweinerem mu pomohlo, že jsou ve stejné tréninkové skupině s trenérem Andreou Tomatisem. „Od Andrey máme vštípený nějaký herní systém, takže je to daleko jednodušší, než když jsou vedle sebe hráči z jiné skupiny,“ uvedl Trousil.

Proč se vůbec rozhodl jet do Opavy? „S Kryštofem jsme se domluvili ještě před tím, než jsem dostal příležitost hrát evropský šampionát. Říkal jsem, že tady rád pojedu, zahrát si pro srandu, protože s klukama, co tady jsou se známe. Jsou to dobří kamarádi, chtěl jsem se trochu odreagovat. A také jsem nechtěl spoluhráče zklamat, kdybych to po Evropě odřekl.“

Legraci si z Trousila udělali protivníci v základní skupině – Michal Elbel a Tomáš Michalec proti němu vyběhli v dresech evropských šampionů Švédů Davida Ahmana a Jonatana Hellviga. Právě Švédové vyřadili Trousila se Schweinera.

„Když jsem viděl ty švédské dresy, zažil jsem takový flashback, připomínku Evropy, toho zápasu na centrkurtu,“ usmál se Tadeáš Trousil, který proti opravdovým Ahmanovi a Hellvigovi hrál už dvakrát. „Poprvé na mistrovství Evropy do osmnácti let v Brně. Už tenkrát byli velmi dobří.“

Vítězové opavského turnaje Matyáš Ježek (vlevo) a Adam Waber.

Elbel s Michalcem favority opavského turnaje svým úborem, který jim sehnal kamarád Jan Zajíc, zaskočili a vedli 5:2... „Ty naše dresy byly pro kluky trochu překvapením,“ řekl Michal Elbel, který byl ve 46 letech nejstarší účastník turnaje.

„Byli jsme trochu zaraženi, ale naštěstí jsme se z toho horšího začátku dostali,“ uvedl Trousil. „Ale prohrát s nimi by nebyla ostuda, protože porazili několik dobrých párů. Hráli dobře.“

Ostatně veteráni Elbel s Michalcem skončili na děleném pátém místě. Zvítězili Matyáš Ježek a Adam Waber, kteří ve finále porazili Františka Knoblocha a Lukáše Kittela 2:1 (-20, 11, 12).

V soutěži žen triumfovaly Magdaléna Dostálová a Andrea Lorenzová, které zdolaly slovenské reprezentantky Ľubicu Šipošovou a Martinu Tereňovou 2:0 (18, 18). „Byl to náš první společný turnaj, protože Majda má svou spoluhráčku (Terezu Francovou) na dovolené,“ řekla Andrea Lorenzová.

„Daly jsme si několik tréninku a jely to do Opavy rozsekat,“ smála se Magdaléna Dostálová.