Z opavského písku do zahraničí. Kittel i Šťastná touží po světovém srovnání

„Zatím se nám to nepodařilo, protože nemáme potřebné body. Na futuresy se hlásí moc Češek a ty, které už venku hrály, nás přeskočí, takže se nemůžeme dostat ani do kvalifikace,“ řekla Štěpánka Šťastná, jejíž spoluhráčkou je Markéta Stará z Brna.

„Kdyby něco na světovce vyšlo, určitě bychom to jely zkusit. Proč ne?“ podotkla Stará.

„Jezdíme ale na turnaje do Polska, kde je to super, moc se nám tam líbí,“ dodala Šťastná.

To Lukáš Kittel se spoluhráčem Františkem Knoblochem z Prahy plánují, že koncem září vyrazí do italské Cervie na turnaj Futures.

„Bodově jsme v kvalifikaci, tak zkusíme prorazit,“ usmál se Kittel. „Ale nijak to nehrotíme. Čím méně jsme pod tlakem, tím lépe hrajeme. Nějaké velké očekávání by nás svazovalo, v tom jsme si s Frantou podobní.“ Šťastná i Kittel jsou z Opavy, kde s volejbalem také začínali. Čím to, že hrají s parťáky z jiných koutů země?

„S Markétou jsme už dlouho kamarádky,“ uvedla Štěpánka Šťastná. „Vždy jsme ale každá měly nějakou jinou parťačku. Jednou jsme si však řekly, že bychom přece mohly hrát i spolu... Zajet na nějaký turnaj. Začalo to před čtyřmi roky v Olomouci. Zjistily jsme, že nám to vedle sebe sedí, a ještě jsme kamarádky. Je to perfektní.“

Ani jim nevadí, že spolu skoro vůbec netrénují. „Na to nemáme čas, protože pracujeme, takže se připravujeme každá zvlášť a společně vyrážíme jen o víkendech rovnou na turnaje,“ usmála se Šťastná. „Důležité je, že na hřišti máme pohodičku. Jde nám to.“

Lukáše Kittela s Františkem Knoblochem dal před třemi roky dohromady někdejší úspěšný reprezentant Přemysl Kubala. Hráli spolu rok, další sezonu se rozešli a teď jsou zase spolu.

„Po té přestávce nám to s Fandou svědčí. Takže když to někomu nejde, doporučuji dát si rok pauzu a pak se k sobě vrátit. Funguje to,“ smál se Kittel.

„Dohromady trénujeme jednou dvakrát týdně. Ale hlavně jsme kamarádi a beach hrajeme převážně pro zábavu,“ uvedl Knobloch.

Kittel namítl, že turnaje berou vážně. „Začínal jsem s bráchou a to jsem si říkal, že by byla pecka podívat se mezi špičku, dostat se nahoru. A letos máme za sebou druhé finále. Sezona šlape. Moc bych si přál, aby to tak pokračovalo.“

Proč už s bratrem Davidem nehraje? „Brácha řeší spíše práci a je po operaci kolena, ale beachi se chce věnovat i dál, i když už asi ne tolik jako dříve,“ odpověděl Lukáš Kittel, který se snažil prosadit i v šestkovém volejbale v Ostravě a Zlíně. „Se šestkami jsem už ale skončil a nelituji.“

Jak Kittel, tak Šťastná věří, že si zahrají i na letošním mistrovství republiky, které bude v pražské čtvrti Ládví od 1. do 3. září.

„Tato sezona je pro nás jedna z těch lepších, a tak doufáme, že se na šampionát dostaneme a že tam uhrajeme nějaký pěkný výsledek,“ usmála se Štěpánka Šťastná.

„Kdyby se nám na republice povedlo něco uhrát, byla by to bomba,“ prohlásil Lukáš Kittel.