Perušič je na vyléčený břišní sval opatrný, se Schweinerem nastoupí v Hamburku

Poprvé ho při zápase otestoval minulý týden na turnaji německého okruhu v Berlíně. „Hraju víceméně bez omezení. Jen si musím dávat pozor, abych se nedostal do nějakých extrémních pozic. Možná je to spíše mentální problém, že se trošku bojím to zatížit úplně na doraz, ale jinak se cítím dobře a myslím, že na turnaj budu dobře připraven,“ řekl před podnikem Elite 16 v Hamburku, do kterého loňští vicemistři Evropy vstoupí ve čtvrtek.

V Berlíně vypadli v semifinále. „Chtěli jsme tam otestovat to moje břicho v zápasovém rytmu, ale i si trochu zahrát spolu, protože náš poslední společný turnaj jsme odehráli v Ostravě před skoro třemi měsíci. S výsledkem spokojeni nejsme, přeci jen jsme papírově měli turnaj vyhrát. Ani výkony nebyly oslnivé nebo spíš byly nestálé, ale o to vlastně ani nešlo. Byla to hlavně příprava na Hamburk a myslím, že splnila účel,“ přiblížil Perušič.

Zranil se na začátku července na akci King of the Court v Lucemburku. Kvůli tomu přišli čeští olympionici o elitní turnaje ve Gstaadu a Montrealu i mistrovství Evropy ve Vídni, které Schweiner absolvoval s Tadeášem Trousilem.

V olympijské kvalifikaci budou mít šanci ještě nahnat body na dalších světových podnicích. „Ty dva turnaje navíc by byly určitě dobré. Ale jsem celkem rád, že se to nestalo před mistrovstvím světa, kde je hodně velký bodový příděl. Ten timing by mohl být ještě horší. Doufám, že teď budeme zdraví až do konce sezony, protože to pravděpodobně bude trvat ještě dlouho. Poslední turnaj budeme hrát možná až v prosinci,“ uvedl Schweiner. Světový šampionát se koná v říjnu v Mexiku.

V Hamburku Perušič se Schweinerem narazí na domácí dvojici Sven Winter, Paul Henning, Katařany Šarífa Januse s Ahmedem Tidžanem a dvojici z kvalifikace. „Proti Katařanům to bude hodně obtížný zápas. Doufejme, pokud se nám ty dvě předchozí utkání povedou, tak by to papírově měl být zápas o první místo. Ale i ty dva zbylé týmy budou určitě kvalitní. Domácí Winter a Henning budou rozhodně nebezpeční. Hráli jsme s nimi teď v Berlíně. Porazili jsme je 2:0, ale myslím si, že domácí tour nepřikládali takovou důležitost jako domácí světovce, zvlášť před plným Rothenbaumem. A z kvalifikace již klasicky rozhodně nebude slabý soupeř,“ okomentoval soupeře Perušič.