Soupeře uspali a pak udeřili. Tak se zrodila ostravská senzace

V nedělním semifinále je čekají světové dvojky – Poláci Fijalek a Bryl. Druhou dvojici tvoří Norové Mol, Sörum a Rusové Krasilnikov, Stojanovskij.

Je česká výhra nad Brazilci senzace? „Tak určitě,“ smál se David Schweiner

„Nevím, jestli senzace, ale v tom zápase jsme nebyli favority, takže o to cennější vítězství je,“ dodal David Perušič.

Za výhrou hnalo české hráče zaplněné hlediště. V báječné atmosféře se otřepali z první ztracené sady.

„V prvním setu jsem nezablokoval vůbec nic. Ale jak říká Perun, v tom prvním je to jedno,“ podotkl Schweiner, který blokem na začátku druhé sady výrazně přispěl k vedení 7:2.

„Na začátku utkání nemělo cenu je vyděsit,“ usmál se Perušič. „ Akorát by David tím svým blokem Alisona vyplašil, protože já jsem stejně hrál špatně. Tam jsme to zahráli takticky a nalákali si ho do toho druhého a třetího setu.“

Takže protivníky uspali? „Nevím, ale asi jo,“ odpověděl Perušič. „Nechci říct, že konec prvního setu jsme už vypustili, ale trochu jsme změnili taktiku, snažili jsme se ještě trochu utahat a zároveň jsme se v hlavách připravovali, ať nastoupíme dobře do druhého, což se nám povedlo.“

Proti Alisonovi se dvojice postavila poprvé. „Álvara jsme už porazili, ale několikrát jsme s ním i prohráli, když ještě nastupoval s jiným partnerem.“ uvedl Perušič.

Alison je obrovská legenda. A obrovský profesionál, což potvrdil v první sadě za vyrovnaného stavu, kdy přiznal nepatrnou teč při českém útoku.

„Jen dokázal, jak velký hráč je, protože tohle by spousta lidí neudělala,“ řekl Ondřej Perušič. „Koneckonců Brazilci mají pověst, že příliš často se nepřiznávají. Opravdu prokázal, jaký je formát.“

Alison soupeře chválil: „Byl to výborný zápas a český tým je velice silný, perspektivní. Mají výborné bloky a perfektní techniku.“

Jak se to českým jedničkám poslouchá? „Tak to je paráda...,“ řekl David Schweiner. „A ještě, když to o vás řekne někdo, kdo vyhrál olympiádu, mistrovství světa, vůbec kolik toho dokázal.“

Teď stojí před českou dvojicí Poláci Michal Bryl a Grzegorz Fijalek. „Loni jsme s nimi hráli dvakrát,“ připomněl Perušič. „Na jejich domácí půdě jsme je překvapili a vyhráli. To jsme zahráli opravdu velmi dobře. O čtrnáct dnů později se na nás už připravili a seřezali nás jako žáčky… Teď to je další zápas, v němž ale nemáme co ztratit.“