Světové jedničky si doma v Norsku přejí turnaj jako v Ostravě

Byl to jejich třetí triumf v řadě. Od loňského července startovali na deseti turnajích dvou nejvyšších kategorií, čtyř a pětihvězdičkových, z nichž osm vyhráli včetně mistrovství Evropy a finále Světové série v Hamburku.

„Doufáme, že naše výhra v Ostravě, což je pro nás před tak výborným publikem zážitek na celý život, ale i další naše výsledky ještě více zpopularizují beachvolejbal v Norsku,“ řekl Anders Mol.

Čím to, že světovému beachi vévodí Norové, když v jejich zemi je většinu roku chladno?

„Máme možnost jezdit celý rok po světě a můžeme se připravovat i v halách,“ řekl Christian Sörum. „Ale k velké popularitě beache u nás přispěl turnaj ve Stavangeru. To byl major (nejvyšší kategorie), jenže už bohužel čtyři roky není. Ten byl pro nás velkým lákadlem, a proto jsme začali hrát.“

Mol a Sörum tvrdí, že by si přáli mít v Norsku opět turnaj, jaký je v Ostravě. „Hrát před domácím publikem je fakt něco speciálního,“ uvedl Mol.

Letos se Norsko do beachvolejbalového kalendáře vrací, leč pouze s akcí nejnižší, jednohvězdičkové kategorie v srpnu v Oslu. „Volejbal u nás teď celkově roste. Lidé na nás koukají a věřím, že je i inspirujeme, aby sami také hráli,“ řekl Sörum.

„Hodně norských týmů už startovalo na olympijských hrách, ale nikdy jsme neměli úplně ten top tým,“ podotkl Anders Mol.

Tím se stávají oni dva. A že mají velkou sílu, prokázali v Ostravě, kde zvítězili bez jediné porážky. Obrovskou vůli předvedli už v souboji o prvenství ve skupině s elitními Nizozemci Alexandrem Brouwerem a Robertem Meeuwsenem, když ustáli 13 mečbolů soupeřů...

Jako by to pro ně nebyl žádný problém. „Ale byl. A velký!“ namítl Mol. V tie breaku prohrávali už 11:14, ale ukázali neuvěřitelně pevné nervy, a když sami proměnili čtvrtý mečbol, vyhráli třetí sadu 28:26! „Všechno je to o hlavě,“ usmál se Anders Mol. „Nesmíte si připustit, že prohrajete. Jo, tenhle zápas si rozhodně budu pamatovat celý život.“