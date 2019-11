Světová elita plážového volejbalu zamíří do Ostravy v druhé půli května

Zvětšit fotografii David Schweiner (čelem) a Ondřej Perušič se radují z postupu do finále turnaje Světového okruhu v Ostravě. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

dnes 12:17

Beachvolejbalová světová špička se příští rok sjede do Ostravy o týden dříve než letos. Čtyřhvězdičkový turnaj Světového okruhu se v areálu Dolních Vítkovic uskuteční od 20. do 24. května 2020 a znovu v něm půjde i o body do olympijského žebříčku. Od čtvrtka už jsou k dispozici vstupenky.

Letos se hrálo na přelomu května a června a dvojice Ondřej Perušič a David Schweiner si druhým místem připsala největší úspěch v kariéře. První ročník turnaje v Ostravě loni ovládly Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou, letos se ale nejlepšímu českému páru doma nedařilo a vypadl už ve skupině. Vedle trofejí budou na J&T Banka Ostrava Beach Open ve hře jedny z posledních bodů do olympijského žebříčku, který se uzavře 14. června. V Ostravě by tak mohli Perušič se Schweinerem i Hermannová s Nausch Slukovou stvrdit postup do Tokia. Ostravský turnaj patřil podle předsedy Českého volejbalového svazu Marka Pakosty mezi tři nejlepší akce sezony. „Podobně jako v roce 2018. Naše silné stránky jsou unikátní lokalita, skvělý servis a zázemí pro hráče i kvalitní a profesionální organizace celého turnaje,“ vyzdvihl Pakosta v tiskové zprávě. Lístky na příští ročník jsou v předprodeji v síti Ticketportal a permanentka na víkend aktuálně vyjde na 200 korun. Na místě bude v květnu stát pět set.