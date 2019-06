Písek z Ostravy na památku? Máme ho všude, odmítli Perušič a Schweiner

„Bohužel to nevyšlo. Hráli jsme dobře jeden set a kousek. Norové byli lepší. Ale i tak... Cítím se jako vítěz,“ prohlásil David Schweiner.

„Neskutečné. Je to zážitek, který si poneseme celý život,“ dodal Ondřej Perušič.

„Málokterému sportovci se poštěstí zahrát si před takovou kulisou, navíc doma. Je neuvěřitelné, že jsme došli tak daleko. I kdybychom ale skončili ve čtvrtfinále tak budeme neuvěřitelně spokojení. Děkujeme všem za podporu.“

Co jste si po vyhraném prvním setu říkali?

Perušič: Zatím dobré... Pak už to bohužel takové nebylo. V tom druhém setu i tie breaku mě Norové dvakrát dostali obranou. Nebyl jsem schopný se prosadit. Neztrátoval jsem tak, jak by bylo nutné proti takovému mančaftu. Měli jsme tam několik šancí ubránit je, ale ty jsme nevyužili a pak už to je proti takovému týmu strašně těžké.

Ukázali jste v Ostravě, že už umíte porážet i soupeře ze světové špičky?

Schweiner: Neděláme si to jednoduché do příštího roku, co si budeme povídat. Ale jsme moc rádi, protože nás to posune v žebříčku pro následující turnaje. Budeme z toho těžit při nasazení do dalších soutěží dejme tomu do září října. Je to hodně cenné.

Bylo poznat, že jste si letos i více věřili?

Schweiner: Od jara se tak nějak rozjíždíme a doufáme, že tohle nebyl strop, že ještě půjdeme nahoru.

Takže kde příště ukážete svou sílu?

Perušič: Za dva týdny jedeme do Varšavy, kde je další turnaj této kategorie a pak nás na konci června čeká mistrovství světa. Na to se budeme připravovat jako na hlavní vrchol roku.

Jaký podíl má na vašem úspěchu italský trenér Andrea Tomatis?

Perušič: Rozhodně velký. Převzal nás před dvěma a půl rokem.

Schweiner: Mě beachvolejbalem pomalu nepolíbeného, takže určitě většina jde za ním.

Perušič: Zejména ta taktická příprava, protože vzrůstem nepatříme úplně k těm nejvyšším hráčům na okruhu a prosazovat se proti obraně s vysokým blokařem, vědět, jak řešit jednotlivé herní situace, tak to je asi to zásadní pro úspěch proti špičkovým týmům.

Chválil vás kouč, nebo spíše hledal chyby?

Perušič: On emoce nedává moc najevo. Po finále jsme si řekli jen pár slov. Obecně však turnaj hodnotí velmi kladně. Určitě je taky spokojený. Koneckonců je to výsledek jeho práce... Třeba zápas zhodnotí jako dobrý, ale na druhou stranu tam pořád byly věci, které když je zlepšíme, nás mohou posunout dál.

Lidé si vozí písek z dovolené. Vy jste si ho na památku na zatím nejlepší výsledek ve vaší kariéře nenabrali?

Perušič: My si písku pořád někde nabíráme hodně. Máme ho v autě, v bytě, všude.

Schweiner: Kolikrát i na stole.

Perušič: V batohu, jednou byl i v lednici, jak jsme odjížděli z Itálie. Písku máme víc než dost.

Schweiner: Za pár let si doma budeme moci postavit vlastní kurt.