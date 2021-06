Pro tři české páry naděje na olympiádu ještě žije, byť je velmi malá

Byť zmíněné celky v Ostravě neuspěly, ani jednou nezvítězily a po dvou porážkách skončily ve skupinách, věří, že mají šanci probojovat se na olympijské hry.

Příležitost budou mít od 23. do 26. června na finálovém turnaji Kontinentálního poháru v nizozemském Haagu. Leč do Tokia pojede jen vítěz...

Mají olympijskou naději v hlavě? „Máme,“ přiznal Patrik Maňas. „Ale víme, že týmy, co tam budou, jsou na vysoké úrovni. Letos to pro nás je první rok, kdy se s takovými soupeři měříme. V Ostravě jsme ale viděli, že s nimi dokážeme hrát, a uděláme všechno pro to, abychom se o olympiádu porvali.“

Jiří Sedlák dodal, že hlavně potřebují nabrat zkušenosti. „V Ostravě jsme nasávali atmosféru velkého turnaje, zvykali si na ni. I to byla součást procesu, abychom se mezinárodně více prosadili,“ uvedl Sedlák.

„Vzhledem k tomu, že jen vítěz pojede na olympiádu, tak máme v plánu v Haagu vyhrát. Vše ostatní je k ničemu,“ usmál se Václav Berčík.

Uznal, že je čekají nadmíru těžcí protivníci, byť tam nebude absolutní špička. „Spousta týmů ze světové dvacítky se už kvalifikovala, ale budou tam silní Holanďani, Němci, Rakušáci, Belgičané, no dobře... Bude jich hodně,“ směje se Berčík. „Ale šance je, není to nereálné.“ Jak tedy uspět?

„Když se zklidníme a budeme hrát, co umíme, co jsme předvedli v předchozím kole Kontinentálního poháru, tak můžeme se všemi odehrát vyrovnané zápasy. A pokud přidáme něco navíc, můžeme vyhrávat,“ odpověděl Jan Dumek.

Je přesvědčený, že pomoci by jim měl i ostravský turnaj. „Soupeři, kteří na něm byli, jsou v žebříčku o dvacet třicet míst výše než my. My musíme spoléhat na to, že nám utkání enormně vyjde a doufat, že soupeře něčím překvapíme,“ řekl Dumek.

Ostrava byla zkouška, shodly se Kvapilová a Kubíčková

Pro Michaelu Kubíčkovou a Michalu Kvapilovou byl v Ostravě cíl postup ze skupiny. Nesplnily ho.

Přesto nejsou zklamané. „Hlavně jsme si chtěly naostro vyzkoušet, co jsme zvládly v přípravě,“ řekla Kvapilová. „Pro nás je důležitá každá zkušenost, každý dobře odehraný zápas,“ dodala Kubíčková.

Kvapilová upozornila, že jejich letošní příprava byla hodně specifická, jelikož turnaje absolvovaly v různých prostředích, což by jim mohlo pomoci.

„Například v Mexiku hodně foukalo, což nás může v Haagu potkat taky, to by nám mohlo hrát do karet. S větrem jsme se praly statečně, takže doufáme, že to obrátíme v náš prospěch,“ připomněla Michala Kvapilová. Prospět by jim mělo i to, že se v areálu Dolních Vítkovic střetly se světovou špičkou. „Ve finále Kontinentálního poháru zpočátku narazíme spíše na celky ze středu žebříčku,“ podotkla Kvapilová. „Rozhodně to tam bude jiný turnaj.“

Každopádně by bylo obrovským překvapení, kdyby některý z dalších českých týmu doplnil už jisté olympijské dvojice Barboru Hermannovou s Markétou Nausch Slukovou a Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem.

„Ano, bylo by to překvapení,“ uznal Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu. „Nicméně je to sport. A na Kontinentálním poháru ti nejlepší nebudou. Jde o poslední šanci, jak se kvalifikovat do Tokia.“ A připomněl, že před pěti roky se to podařilo Hermannové a Nausch Slukové...