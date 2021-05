Hermannová věří, že beachvolejbalistky už mají olympiádu jistou

České ženské beachvolejbalové jedničky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková tento týden ještě odehrají turnaj Světové série v Soči. Po něm se po dlouhé době, kdy hrály tři turnaje v mexickém Cancúnu a Kontinentální pohár v tureckém Izmiru, představí doma. Příští týden, od 3. do 6. června nastoupí v Dolních Vítkovicích do Světové série J&T Banka Ostrava Beach Open 2021. Bude to poslední čtyřhvězdičkový podnik v rámci kvalifikace na olympijské hry v Tokiu...