Berčík a Dumek opět nesplnili cíl. V Ostravě skončili ve skupině

„Vypadli jsme, takže je to špatné,“ prohlásil Václav Berčík. „Potřetí za sebou tady končíme ve skupině. Zase jsme nesplnili náš cíl, jímž byl postup. Na druhou stranu jsme si zahráli proti top týmům.“

A těmi jejich protivníci jsou.

„Asi dva týdny před turnajem jsme si říkali, že zrovna Katařany bychom chtěli dostat nejméně,“ smál se Václav Berčík.

Proč?

„Svými fyzickými parametry se jim nemůžeme rovnat, ale co nám zbývalo. Připravili jsme se dobře takticky, to docela fungovalo, ale utkání jsme prohráli na naší straně, kde nám to úplně nešlo, přestože jsme dobře bránili a povedlo se nám je zatlačit.“

Jan Dumek podotkl, že síla Katařanů je v jejich atletičnosti. „Jsou neuvěřitelní atleti, asi nejlepší na tour,“ upozornil Dumek. „V tom se jim možná vyrovnají Anders a Christian (norské světové jedničky Mol a Sörum). Jinak jsou neskuteční svou rychlostí, tím, jak skáčou, jak jsou i takticky a technicky připravení, když teď mají i výborného trenéra.“

Katařan Ahmed Tidžan přihrává podání soupeře.

Dumek dodal, že by bylo skvělé mít od Katařanů jejich atletičnost. „Ale vzal bych si od nich i nějaké údery. Jsou opravdu jinde než většina ostatních celků.“

Také od Brazilců by rádi leccos pobrali. „Třeba jejich obrana proti nám byla nepříjemná,“ podotkl Jan Dumek. „My jsme nebyli schopni zatlačit je servisem, měli jsme být agresivnější. Až v úplné koncovce nám něco vyšlo. Jinak jsme se s tím trochu trápili.“

Podle Dumka by bylo ideální skloubit oba výkony. „Agresivitu na podání a obranu z prvního utkání a lepší ztrátování z druhého. Kdybychom ty pozitivní věci dali dohromady, třeba bychom mohli vyhrát.“

Berčík s Dumkem doufají, že je ostravské klání dobře naladilo na finále Kontinentálního poháru, kde nabrané zkušenosti zúročí. „To je pro nás hlavní turnaj roku,“ upozornil Berčík.

Hrát se bude 23. až 26. června v nizozemském Haagu. Vítěz si vybojuje účast na olympijských hrách. Kromě Václava Berčíka a Jana Dumka na něm budou startovat také Patrik Maňas a Jiří Sedlák a Michaela Kubíčková a Michala Kvapilová.