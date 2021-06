Před olympiádou potřebujeme těžké zápasy, shodují se Hermannová se Slukovou

Olympiáda, která byla vinou koronavirové pandemie odložena o rok, začne 23. července. Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková se na hrách představí podruhé za sebou.



V Rio de Janeiru skončily na děleném 17. místě. Doufají, že v Tokiu budou výše. Třeba páté jako Markéta Sluková s Kristýnou Kolocovou v Londýně 2012.

Dá se cesta nynějších reprezentantek na olympijské hry před pěti roky a nyní srovnávat?

„Nedá,“ odpověděla Barbora Hermannová, která začínala v TJ Ostrava. „Do Ria jsme se dostaly na poslední chvíli. Bylo to hodně emotivní, s nožem na krku. Nynější kvalifikační proces byl zase delší.“ A klidnější?

„Nebýt Jurmaly, asi bychom samy na sebe vytvářely větší tlak.“ Barbora Hermannová

„Také byl nervózní, ale tím, že jsme měly dobré výsledky už z roku 2019, tak přece jenom jsme na těch minulých turnajích, které se ještě počítaly do olympijského žebříčku, byly klidnější,“ přiznala Hermannová.



Posledním kvalifikačním turnajem pro Tokio byl tento měsíc J&T Banka Ostrava Beach Open, kde české jedničky skončily deváté.

Markéta Nausch Sluková připomněla, že jejich postup do Ria byl unikátní. „Jediná naše šance byla zvládnout finále Kontinentálního poháru v Soči, což se nám podařilo, když jsme uspěly ve zlatém setu hraném do patnácti bodů...“ uvedla Sluková.

„Jsem ráda, že něco takového jsme letos nemusely absolvovat. Tehdy jsme skoro celou kariéru vložily do sedmiminutového setu! Těší mě, že teď jsme měly olympijskou jistotu dřív a mohly jít do posledních turnajů s vědomím, že už tam jsme.“

Českým jedničkám výrazně pomohlo čtvrté místo na loňském mistrovství Evropy v Jurmale.

„Dodalo nám to klid, byť nějakou dobu trvalo, než se rozhodlo, že se výsledek z evropského šampionátu bude počítat,“ řekla Nausch Sluková. „Po Jurmale nám patřilo nějaké patnácté šestnácté místo, byly jsme na konci rankingu, ale díky dvěma devátým místům letos v Mexiku jsme se posunuly dopředu.“



Hermannová podotkla, že kvůli covidovým případům v mužské soutěži na mistrovství Evropy v Jurmale se dlouho řešilo, zda se výsledky do olympijské kvalifikace započítají. „A tři měsíce, ještě někdy loni o Vánocích, jsme se bavily, zda nám vůbec to čtvrté místo uznají,“ uvedla Barbora Hermannová.

A kdyby ne? „Asi bychom samy na sebe vytvářely větší tlak, abychom udělaly top výsledek,“ usmála se Hermannová.

„Potřebujeme těžké zápasy“

Obě se shodují, že nyní potřebují především těžké zápasy. Jenže před Tokiem je čtyřhvězdičkový turnaj Světové série už jen ve švýcarském Gstaadu od 6. července.

„A odjezd na olympiádu je plus minus osmnáctého července,“ upozornila Markéta Nausch Sluková. „Navíc se budeme muset zaregistrovat do nějaké aplikace, abychom byly monitorované, pokud jde o naše zdraví a náš pobyt. Teprve uvidíme, zda to s Gstaadem vyjde, když je tak blízko odletu do Tokia.“

Pokud do Švýcarska pojedou, byla by to jejich jediná soutěž před olympiádou. „Což není ideální,“ upozornila Sluková. „A kdyby to nevyšlo, nehrály bychom více než měsíc, což by bylo strašné manko.“ Takže, co s tím?

„Budeme se snažit co nejvíce imitovat zápasy. Pojedeme do Rakouska trénovat s jinými týmy a hledat třeba přátelské zápasy, možná exhibice, abychom nevypadly z rytmu,“ řekla Nausch Sluková.

Objíždět tuzemské turnaje Letního a Českého poháru neplánují. „Nejen že zřejmě budeme v zahraničí, a nechci, aby to vyznělo nějak špatně vůči našim českým soupeřkám, ale my potřebujeme hrát proti Kanaďankám, Brazilkám, potřebujeme mezinárodní konkurenci,“ podotkla Hermannová.

Každopádně se beachvolejbalistky shodují, že sebehernější trénink nenahradí ostré utkání.

„Musíme vzpomínat na dobré zápasy, možná na ně koukat na videu a připomínat si, jaké to bylo, když jsme vyhrávaly,“ usmála se Barbora Hermannová. „A k tomu se potřebujeme v přípravě neustále zdokonalovat. Ve výsledku umíme hrát všechny a jde o to, aby nám to na kurtu bliklo a spojily jsme nasazení s technikou.“

„Domácím pracím se nyní raději vyhýbáme“

Vzhledem k stále přetrvávající koronavirové pandemii musejí obzvlášť dbát na své zdraví. „Žádný sportovec se nechce měsíc před olympiádou zranit,“ upozornila Markéta Nausch Sluková. „Anebo onemocnět. A nemusí jít o covid, můžete dostat třeba angínu. Když kvůli tomu vypadnete na čtrnáct dnů, tréninkové manko je hodně znát.“



Shodují se, že se snaží být velice opatrné. „Vyhýbáme se kontaktům s lidmi, přestože potřebujeme žít normálně, cestovat. Minulý rok a půl jsme byly, pokud jde o covid, negativní,“ řekla Sluková. „Přijít to teď, nic bychom nenadělaly, ale snad vydržíme zdravé.“

Sluková si vzpomněla na zbytečný úraz z před dvou let, kdy si při věšení prádla zlomila prst na noze. „To nevymyslíš,“ komentovala spoluhráččina slova Hermannová.

„Takže nyní raději žádné domácí práce neděláme,“ smála se Nausch Sluková.

„Neutíráme ani prach, aby na nás nespadl kýbl,“ dodala Hermannová.

„Přesně,“ řekla Sluková. „Na druhou stranu se toho nechceme moc obávat, abychom to nepřivolaly. Budeme dál dělat svou práci, připravovat se normálně, pojedeme na tréninkové kempy a doufáme, že vydržíme další měsíc a půl.“