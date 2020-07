Půvab plážového volejbalu: sportovní příslib i marketingový produkt

V éře Soni Dosoudilové věhlas brněnského plážového volejbalu kdysi začal. V éře Soni Novákové by se do ní o pětadvacet let později rád vrátil.

Jde o tutéž (stále ještě) hrající legendu; volejbalistku, která pod dívčím jménem Dosoudilová v 90. letech minulého století vytvořila s Evou Celbovou první světově úspěšnou českou dvojici. Dvakrát si zahrály na olympiádě a posbíraly tři medaile z mistrovství světa a Evropy.

Letos jako trenérka Nováková pomáhá nahoru Michaele Kulhánkové s Annou Pospíšilovou, páru hrajícímu nově pod hlavičkou brněnského Beach & Snow Volley Teamu.

Kulhánková s Pospíšilovou jsou spolu třetím rokem, letos se dotáhly těsně za českou špičku a jsou hlavními protagonistkami týmu, jemuž manažer Martin Gerža narýsoval smělé zadání: poprat se o postup na olympijské hry v roce 2024 nebo 2025.

Michaela Kulhánková na příjmu.

„Olympiáda by měla být nejvyšší sportovní cíl každého snažení. Tak si myslím, že je v pořádku, když si ho dáme jako motto činnosti i my. Samozřejmě je beach i velmi atraktivní. Divácky táhne,“ vypráví Gerža.

Tak prosté to však není, a jak to u Gerži bývá, ani prvoplánové. Manažer, který dříve přivedl finále extraligy volejbalistů do zaplněné hokejové haly a předloni vyslal do ženské soutěže Šelmy, s nimiž letos v extralize dobyl první místo, je zvyklý kalkulovat komplexněji.

Beach & Snow Team bere nejen jako šanci na sportovní úspěch, ale i na obchodní propojení šestkového (Šelmy) a plážového volejbalu. „V momentě, kdy máme jak šestky, tak beach, máme pro partnera nabídku na dvanáct měsíců v roce. Věříme, že to bude přínosem jak pro propagaci, tak z hlediska sponzorských peněz,“ vysvětluje Gerža.

Nehledě na slovíčko „snow“ v názvu týmu. V překladu z angličtiny znamená sníh a signalizuje, že hráčky z jeho stáje budou umět i zimní volejbal na sněhu. Kulhánková a spol. jsou v něm hned mistryněmi republiky.

„Šelmy se dostaly za dva roky na první místo proto, že našly díru na sportovním trhu,“ připomíná svůj nápad sdružit do jednoho týmu volejbalové legendy po mateřských pauzách a doplnit je zručnými pracujícími hráčkami. Bude to stejné platit i v beachvolejbale? „Myslím si, že tam ta díra bude brzo taky,“ chystá si karty do rukávu.

Nejlepší český pár Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková. Kdo je v budoucnu nahradí?

Brněnský manažer otevřeně počítá s tím, že české jedničky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová po olympiádě v Tokiu skončí. Na nedávných českých turnajích nehrály a Kulhánková s Pospíšilovou dvakrát skončily čtvrté.



„V plážovém volejbalu jde o zkušenosti. Lepšíme se, před námi jsou tři čtyři ryze profesionální dvojice, my jsme za nimi. Přitom ale není snadné je dohnat,“ uvědomuje si výkonnostní rozdíly Kulhánková, šéfka hráčského rozvoje v Beach & Snow Teamu.

S Pospíšilovou ho zdaleka netvoří samy. Trénují s nimi i vítězky víkendového Letního poháru Ivana Cebáková a Anna Širůčková a další dvojice.

Kromě zkušeností jim chybí i body ze zahraničí. Kulhánková s Pospíšilovou se na světový okruh dostaly poprvé loni v listopadu a v Izraeli obsadily 21. místo. „Ven se kvalifikuje na základě bodů, které ale nemáme, když je tam nemůžeme uhrát. Je to začarovaný kruh,“ připouští Kulhánková.

Geržu to neznepokojuje: „Každý nějak začíná,“ říká sebejistě.

Navíc opatrně připouští i možnost, že dvojice pod hlavičkou jeho týmu nemusí hrát pořád ve stejném složení. „V tenisových čtyřhrách se taky páry mění a hrají venku za své státy a doma za svá jména či kluby,“ připomíná.

Anna Pospíšilová při servisu... ...a když hlásí signál.

Na momentálním českém žebříčku je Kulhánková jedenáctá a Pospíšilová třináctá. S obrovským náskokem vedou Sluková a Hermannová.

Gerža se snaží vytvořit v Brně prostředí na to, aby jim jeho akvizice začaly šlapat na paty. „Jenom naprostá špička má nad sebou agenturu. Většina holek si beach platí sama. Podmínky, jako máme my, se budou jinde v českých klubech hledat těžko,“ říká Kulhánková otevřeně. Náklady na letošní sezonu dřív pro sebe počítala v desítkách tisíc, nyní nemusí.

Nově bude mít parta kolem ní na turnaje k dispozici přívěs, aby si hráčky měly kde odpočinout. „Český beachvolejbal dosud vypadá tak, že mezi zápasy hráčky na koupališti leží pod stromem,“ líčí Gerža.

Ve svém Beach & Snow Teamu klade důraz na týmovost. Několik párů vystupuje v plavkách se stejným logem, jaké nosí Šelmy na palubovce, měly by i naoko tvořit velký celek.

Značka, která fungovala. Kristýna Kolocová a Markéta Sluková alias Kiki a Maki svého času pobláznily Česko.

Sází na to, že výsledky by i brněnskému páru mohl otevřít dveře ke sponzorům. Neboli do sfér, kde se hraje nejen na body, ale i na image, i když zřejmě ne tak silně jako kdysi v případě sportovně i marketingově špičkově fungujícímu projektu Kiki a Maki.

„Nemyslím si, že by se holky pro špičku v beachi hledaly hlavně podle vzhledu,“ míní Kulhánková. „Jistě, náš sport k tomu vybízí. Když se sejdou dvě takové holky jako Kiki a Maki, tak je to lepší. I my se snažíme nějak vypadat. Nebyly bychom vyloženě proti reklamě založené na vzhledu, podle toho, co by to bylo. Záleží i na tom, jestli by o nás někdo měl zájem,“ chápe fungování byznysu brněnská hráčka.