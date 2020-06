Velkolepá podívaná na „pláži“ v Chodově. Favorité nezklamali

Čtvrtý a předposlední díl série Tipsport Beach Series 3* přilákal do Chodova to nejlepší, co český plážový volejbal nabízí. Bohužel až na absolutní jedničky.



V ženské části turnaje dokonale využily absence domácích jedniček Slukové s Hermannovou k ovládnutí turnaje Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou. Kláním prošly bez jediné porážky. Sluková s Hermanovou se kvůli zdravotním potížím odhlásily.

Kubíčková s Kvapilovou přešly v semifinále přes pár Pospíšilová, Kulhánková (18, 16), které ve čtvrtfinále vyřadily místní sesterskou dvojici Alena Pecháčková, Klára Šrámková. ¨

„Je to výhra, a to je skvělé, užili jsme si to hlavně ve druhém setu,“ uvedla po zápase Michala Kvapilová na kameru České televize. „V úvodu nás nezaskočily, ale každý zápas nám nedávají nic zadarmo. Solí servis, údery, vše si musíme uhrát samy, a to je pro nás dobře, protože nás to prověří ve všech činnostech,“ doplnila Michaela Kubíčková.



Velké drama v semifinále

Ve druhém semifinále, po dramatu ve druhém setu, vyhrály Williams, Olivová nad Štochlovou, Maixnerovou (19, 26), když proměnily až osmý mečbol. „V této sezoně jsme dosáhly největšího úspěchu tímto postupem do finále. Jsem ráda, že to Sára rozhodla v koncovce servisem,“ přiznala Martina Williams. „S holkami máme za sebou už dva tie breaky a chtěly jsme to tentokrát urvat. Já to v koncovce riskla a vyšlo to,“ doplnila Sára Olivová.

Ve finále Kubíčková, Kvapilová – Williams, Olivová (12, 18) se radovaly největší favoritky. „Je to skvělé, zní to krásně a máme velkou radost. Závěr druhé sady? Zatlačily nás servisem, měly jsme takový black out. Pár nepozorností a nevynucených chyb nás stálo to, že soupeřky si vytvořily náskok, se kterým se jim hrálo lépe. Bylo to pro nás těžké, ale zvládly jsme to,“ pochvalovala si Michaela Kubíčková.



„Fantastické, hlavně po takovém závěru. Hodně zlepšily příjem a nahrávku, takže to pro nás bylo těžší, ale my potom na konci také zlepšily servis, a to rozhodlo,“ doplnila spoluhráčku Michala Kvapilová.

Muže ovládli Džáva s Hadrákem

Český pohár mužů, jenž měl poprvé v sezoně také tříhvězdičkovou úroveň, ovládli na stejném kurtu opět šestkoví reprezentanti Jan Hadrava a Donovan Džavoronok. Na písku to pro ně byla letošní derniéra, než zamíří za klubovou přípravou do Itálie.

„Pro nás je to ta nejsladší výhra, věděli jsme předem, že je to náš poslední turnaj, už si spolu tento rok nezahrajeme, o to víc jsme chtěli vyhrát. Hrálo se nám tady skvěle,“ pochvaloval si Donovan Džavoronok, který před působením v Itálii hrál za VK ČEZ Karlovarsko.

Teď už zpátky do Itálie

Hadrava s Džavoronokem vyhráli třetí ze čtyř letošních akcí, v duelu o zlato přehráli Slováky Jakuba Ihnáta s Filipem Gavendou (18, 14). „Rozhodla naše ztráta, to je základ. Máme to postavené na servisu a v zápasech, kdy nám nefungoval, jsme se trápili. Když nám fungoval, měli jsme to jednodušší,“ připojil Jan Hadrava.

Po Opavě a Strahově si tak podmanili další turnaj, než zamíří do Itálie na přípravu se svými kluby - Hadrava do Civitanovy a Džavoronok do Monzy.

Chyběli nejlepší v republice

České jedničky na písku, Ondřej Perušič a David Schweiner, se společně ještě nepředstavili, neboť Perušič stále léčí rameno. „Problémy jsem měl delší dobu. Dohodli jsme se, že jaro vynechám a spíš se budu věnovat rehabilitaci,“ podotkl Perušič. Schweiner nastoupil s Václavem Berčíkem, vypadli ve čtvrtfinále. Mezinárodní sezona je kvůli koronaviru zastavena do konce září.

Tak velký turnaj, nabitý hvězdami, v Chodově ještě neviděli. A to měli na přípravu velmi málo času, teprve deset dní před turnajem se dověděli, že budou pořádat obě kategorie, muže a ženy.

„Bylo to docela těžké, ale zvládli jsme to. Na organizaci je 30 dospělých a 40 dětí, ty podávají míče a zapisují. V pátek jsme jeli šest hodin v kvalifikaci, chtěli jsme, aby si všechno vyzkoušeli na hlavní turnaj. Celou sobotu pršelo, ale doufám, že si to děti i rodiče užili,“ dodal ředitel turnaje a předseda pořádajícího BVC Chodov Jiří Tureček.