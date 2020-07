Beachvolejbalové jedničky nedorazí, i tak bude turnaj v Opavě kvalitní

„Nevím, proč první čtyři týmy českého žebříčku nepřijedou, ale co jsem se dozvěděl, tak po náročném červnu dávají přednost přípravě a odpočinku,“ uvedl David Šťastný, šéf pořádajícího Happy Sportu Opava. „Ale i tak je náš turnaj docela kvalitně obsazený.“

Nasazenými jedničkami jsou Miroslava Dunárová ze Sokola Brno I a Daniela Resová z Beachclubu Strahov. Trojkami jsou sestry Anna a Magdalena Dostálovy z Beachclubu Strahov, které loni hrály kvalifikaci turnaje Světové série v Ostravě.

Tím, že nedorazí úplná špička, budou mít v hlavní soutěži více prostoru nadějné beachvolejbalistky z kraje. Především Ema Šťastná a Veronika Horáčková z pořádajícího klubu, které před týdnem vyhrály Český pohár juniorek.

„Bude to pro ně zkušenost. Ukáže se, jakou budou mít formu v souboji s ženami,“ řekl David Šťastný. „Ale ani ostatní naše celky nehrály na juniorském poháru špatně. Budou mít šanci se ukázat.“

Dodal, že nejzkušenější z opavských hráček Štěpánka Šťastná, která nastoupí s Markétou Starou ze Sokola Brno I, má za úkol probojovat se do nedělní osmičky nejlepších družstev.

„Silné určitě budou i Michaela Břínková a Kylie Neuschaeferová,“ upozornil Šťastný. „Za měsíc budou u nás v Opavě hrát mistrovství republiky do dvaceti let, které bude nominací na zářijový evropský šampionát v Brně. Obě nejméně od minulé sezony hrají jen za ženy, takže pro naše holky to může být zajímavá konfrontace.“

V hlavní soutěži jsou také slovenské dvojice Eva Eleková - Ľubica Šipošová a Jana Šimanicová - Barbora Tokošová. „Uvidíme, co budou zač, protože jsem je ještě neviděl, ale turnaj by měl být hodně vyrovnaný,“ podotkl David Šťastný.

Z moravskoslezských týmů jsou ve startovní listině rovněž Klára Faltínová, Vanessa Hurníková a Marie Makovcová z TJ Ostrava, Barbora Adamčíková z Happy Sportu Opava a spolu budou hrát Lucie Schusterová z Happy Sportu a Vendula Zajícová ze Sokola Frýdek-Místek.

Zápasy o medaile začnou v neděli ve 14.00. Další významné turnaje se v opavském areálu Kolofík uskuteční 8. a 9. srpna, což bude šampionát republiky dívek a chlapců do 20 let, a 29. a 30. srpna, kdy se tam o mistrovské tituly utkají muži a ženy.

Kromě toho bude v Opavě-Kylešovicích 8. srpna Letní pohár mužů i žen.