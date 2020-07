Plážoví volejbalisté budou mít zářijové ME v lotyšské Jurmale

CEV a lotyšští organizátoři teprve podle aktuální situace rozhodnou, za jakých podmínek a hygienických opatření se turnaj uskuteční. Oznámila to kontinentální federace CEV.

Šampionát se měl původně odehrát v Nizozemsku, ale tamní pořadatelé se organizace vzdali. Pláž Majori bude dějištěm podruhé, v roce 2017 se na ní radoval již neexistující český pár Kristýna Kolocová, Michala Kvapilová ze stříbrných medailí.

V září se odehrají také šampionáty nižších věkových kategorií. Juniory do 20 let bude hostit brněnské Sokolské koupaliště (9.-13. září), ve stejném termínu jako v Jurmale bude hrát kategorie U18 v Izmiru a toto turecké město se také stalo novým pořadatelem šampionátu do 22 let (23.-27. září).