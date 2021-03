Záleží jen na nás. Ostravští volejbalisté chtějí znovu zabrat na servisu

Minule v Liberci dokázali vyhrát 3:0. Tak proč by to nemohli zopakovat i nyní? Jen tak si volejbalisté VK Ostrava zajistí postup do semifinále. Stav série je 2:2, přičemž rozhodující duel v liberecké hale začíná v úterý v 16.30.