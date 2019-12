Za zraněného ostravského libera Sobczaka musel zaskočit smečař Bauman

S úsměvem dodal: „Kluci mi v těch venkovních zápasech moc nepomohli, protože jsme během dvou dnů odehráli deset setů, takže jsem koleno přetížil. Ale stalo se.“ To Ostravští hráli v Kladně (3:2) a Českých Budějovicích (2:3).

„Doktor říkal, že léčba potrvá zhruba týden, tak doufám, že na evropský pohár s Aich Dobem už budu,“ podotkl.

Tomu věří i ostravský trenér Jan Václavík. „Doufám, že už bude stoprocentní,“ řekl kouč.

Ostravští rakouského protivníka ve druhém kole CEV Cupu přivítají v úterý 10. prosince od 18.00. Ještě před tím tento pátek nastoupí na hřišti Karlovarska.

Sobczak chtěl spoluhráčům při utkání s Libercem pomoci alespoň radou z lavičky. „Ale vůbec mě neslyšeli,“ povzdechl si. „Nepodívali se na mě, nevěděli, co po nich chci.“ Nějakou radou však přispěl při oddechových časech. „Jen lehce, ale Vojtovi moc ne. Od něj to bylo dobré na to, že hrál na liberu poprvé,“ řekl Sobczak.

Baumana chválil i trenér Jan Václavík. „Vojta zápas zvládl víc než se ctí, hrál dobře. V tom, že jsme měli jiné libero, nebyl důvod naší porážky.“ V čem tedy?

„V prvním setu jsme čtyři útoky po dobrých příjmech vyházeli do autu. Ve druhém to byla fraktura vůle a ve třetím, když už jsme se dotáhli a měli nějakou šanci na obrat, Liberečtí míč uhráli třeba na potřetí,“ odpověděl Jan Václavík.

Přesto změna libera byl citelný zásah do ostravské sestavy, jak uvedl liberecký trenér Nekola.

„Když jsme to zjistili, změnili jsme strategii servisu,“ přiznal Nekola. „Chtěli jsme zatížit nové libero, co to šlo. První dva sety nám to vycházelo a díky tomu jsme šli do vedení. Ve třetím nevím, jestli účinnost našeho servisu byla nižší, ale Ostrava už přihrávala lépe a bylo to vyrovnané až do koncovky.“

Vojtěch Bauman se na novou roli připravoval týden. „Je to úplně jiný post, musíte si zvykat na celý systém hry. Ale nebylo to tak zlé,“ usmál se Bauman.

Co pro něj bylo nejtěžší? „Nezavazet smečařům, když se rozbíhali na pipe (útok středem ze zadní části hřiště – pozn. red.), a zvyknout si, kam oni chodí,“ odpověděl Bauman. „Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoci i jinak, než jen být připravený zaskočit na lavičce.“