Ostrava nabídla světový beach. Jeden z top turnajů, shodli se hráči

Vítězové získali do světového žebříčku stejně jako Brazilky Agatha s Dudou, které vyhrály soutěž žen, 800 bodů a k tomu prémii 20 tisíc amerických dolarů z celkové dotace 300 000 dolarů, což je téměř sedm milionů korun.

„Loni jsme se v Ostravě neprosadili, letos vyhráli,“ zmínil Christian Sörum 25. místo z minulého roku. „Tento turnaj bude už navždy jedním z našich nejoblíbenějších. Bylo skvělé tady hrát. Už se těšíme na příští rok.“

Christian Sörum si pochvaloval zájem diváků. „Hodně jich chodilo celý týden. Pro takové zápasy žijeme,“ podotkl.

Jenže ve finále všichni fandili Čechům... „Přesto jsme si to užili, byť je těžké, když ztratíte bod a všichni jsou proti vám,“ uvedl Anders Mol. „To musíte zůstat ve své bublině. A pokud si chceme něco říct, musíte překřičet fanoušky. Po zápase si to neuvědomím a říkám si: Co se to stalo s mým hlasem, že chraptím?“

Agatha Bednarczuková prohlásila, že si s parťačkou Eduardou Lisboaovou (Dudou) Ostravu zamilovaly. „Diváci byli fantastičtí, jejich podpora nám moc pomohla, protože po loňském pátém místu jsme si moc přály vyhrát,“ řekla Agatha.

„Ostravský turnaj je opravdu skvělý,“ souhlasí legenda Kerri Walshová Jenningsová, která vyhrála třikrát olympiádu i mistrovství světa, přičemž poprvé už v roce 2003. „Už minulý ročník byl vydařený, ale ten nynější byl ještě lepší. Všichni, s nimiž jsem mluvila, byli nadšení,“ dodala Walshová Jenningsová, která s Brooke Sweatovou skončila čtvrtá.

„Nám se líbí i to, že do Ostravy to je z Polska blízko, takže za námi přijela spousta příznivců,“ uvedl Grzegorz Fijalek, jenž byl s Michalem Brylem třetí. „Zdejší turnaj je rozhodně jeden z nejlepších ve Světové sérii.“

To tvrdí i české jedničky. „Opravdu to je jeden z top turnajů na okruhu,“ řekl David Schweiner. „Pořadatelé i město udělali velký kus práce. Zahraniční hráči říkají, že nám takový turnaj závidí, a my jsme pyšní.“

Mistryně světa Laura Ludwigová byla letos na turnaji poprvé. „Je to cool, opravdu je tu speciální atmosféra. Slyšela jsem hodně příběhů z minulého roku a viděla spoustu fotek, takže jsem nadšená, že jsem vše viděla i naživo,“ řekla německá beachvolejbalistka, byť se neprobojovala mezi nejlepší dvojice.

Plážového volejbalu mezi někdejšími továrními halami si užívali i diváci. „Bylo to vážně skvělé,“ chválil hokejový mistr světa a někdejší hráč NHL František Musil, který byl v hledišti s celou rodinou. „Ostravu jsem měl vždycky spojenou s Baníkem a Vítkovicemi a najednou tu je tolik skvělých beachvolejbalistů a fanoušků.“

Světový beach by se měl do Ostravy vrátit i příští rok v podobném termínu. „Měli jsme zájem, aby se body z turnaje letos i příští rok počítaly do olympijské kvalifikace, aby o ně mohli doma bojovat naši reprezentanti, což se povedlo. A mezinárodní federace nám vyšla vstříc,“ uvedl šéf českého volejbalu Marek Pakosta.

Koho vůbec napadlo uspořádat turnaj mezi tunami železa? „Přišli s tím kluci z agentury Raul, když jsme si říkali, že chceme být jiní než ostatní turnaje,“ řekl Pakosta. „Hodně jsme o lokalitě přemýšleli a tady ta vypadala na první pohled hodně bláznivě. Ale byla to první volba.“