Ostravský beachvolejbalový turnaj opět obstál. Má nejvyšší hodnocení

Na pořadatele, na atmosféru, na prostředí a celkové podmínky se hrne chvála ze všech stran.

„To je velmi příjemné pro celý realizační tým včetně posledního podavače míče. Zaslouží si to především za své nasazení. Atmosféra v J&T Banka aréně i ve fanzóně byla fantastická. K tomu sportovní výsledky kluků (Ondřej Perušič a David Schweiner byli ve finále - pozn. red.) nejlepší možné. Prostě paráda,“ uvedl Marek Tesař, šéf agentury Raul, která přišla s nápadem pořádat turnaj v někdejším průmyslovém areálu v Dolních Vítkovicích.



Byl letošní turnaj ještě lepší než ten loňský?

Loni to byl také krásný příběh s vítězstvím Báry a Markéty (Hermannové a Nausch Slukové). Ale letošek byl o kousek lepší, a to i díky počasí. Byla tady opravdu naprostá špička beachvolejbalu v obou kategoriích. Díky novému generálnímu partnerovi jsme mohli připravit další novinky pro hráče i fanoušky. Příští rok bude opravdová výzva posunout laťku zase o kousek výše.

Jaké máte ohlasy od šéfů mezinárodní volejbalové federace?

Dostali jsme to nejvyšší možné hodnocení. Svou roli hraje také lokalita Dolní oblasti Vítkovice. Hlavní delegát FIVB Leonardo Moraes dokonce uvedl, že tento turnaj je už teď na úrovni major kategorie. To je něco jako grandslam v tenise. Ale nejvíce mě těší hodnocení od hráčů, kteří si pochvalovali nejen fantastické prostředí, ale pozitivní přístup všech lidí, kteří se kolem turnaje pohybovali.

Na finálové dny bylo vyprodáno, ale ukazuje se, že diváci chodí především na české týmy. Nemáte obavy, co by se stalo, kdyby žádný z nich do play off nepostoupil, byť v Ostravě byla světová špička?

Na začátku turnaje jsme byli trochu nervózní, když náš první pár vypadl. Pochopitelně úspěchy českých týmů jsou důležité, ale hlavně z pohledu atmosféry. Ale po tomto turnaji už obavy ani nemám, protože na mnoho zápasů bez účasti našich reprezentantů byla aréna také plná. A trojnásobná olympijská vítězka Kerri Welsh a Brazilec Alison Cerutti hráli téměř v domácí atmosféře.

Kolik pořádání turnaje stojí a co je nejnákladnější?

Rozpočet je přes 25 milionů korun, přičemž největší náklady jsou spojené s prize money pro hráče obou kategorií (bezmála sedm milionů korun - pozn. red.), servis pro hráče a v neposlední řadě postavení kurtů a arény.

Je těžké turnaj v Ostravě i vzhledem k ekonomické náročnosti udržet?

Bez podpory města Ostravy a Moravskoslezkého kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a generálního partnera by se tato akce uskutečnit nemohla. Ale ze všech stran slyšíme podporu i pro další ročníky, takže věřím, že znovu proběhnou tady v Ostravě.