V kotníku se mi zpřetrhalo vše, co se dalo, zoufá si ostravský Janků

Zranil se v úterním rozhodujícím, pátém čtvrtfinálovém utkání extraligy v Liberci. Ve druhém setu za stavu 5:4 pro domácí. Ostravští prohráli 0:3 a sérii ztratili 2:3 na zápasy.

Dopad Davida Janků po jeho smeči byl děsivý. Levý kotník se mu ohnul do pravého úhlu... Všichni ztuhli. Hráči si rukama zakrývali tváře.

„Nedopadl jsem na balon, ani nikomu na nohu. Podlomily se mi nohy...“ popsal Janků situaci. „Asi to bylo trochu i z únavy. Jen jsem cítil, jak mi to prasklo. Lehl jsem na břicho a hned věděl, že je to špatné. Ani jsem se na nohu nedíval. Neviděl jsem ani záznam a ani si ho nebudu pouštět.“

Co mu proletělo hlavou?

„Že je to zlé. Kluci mě tam uklidňovali. Ležel jsem jen na břichu a čekal na sanitku. Ani jsem nijak nepanikařil.“ V Liberecké nemocnici šel hned ten večer na operaci. Ve čtvrtek ho propustili.

Tak vážné zranění dosud nezažil, i když... „Před sedmi léty jsem měl přetrhané vazy na druhé noze. Tady to ale bude tak dvakrát větší jizva.“

Pravý kotník si pochroumal v roce 2014 na mistrovství Evropy juniorů v Brně. „Bylo to tuším prvního září. A začátkem prosince jsem nastoupil do poháru za Karlovy Vary,“ připomněl klub, v němž působil před svým příchodem do Ostravy.

Dohromady se tehdy dával tři měsíce.

Letos by tudíž mohl stihnout srpnovou přípravu na příští sezonu. „Nejsem doktor, ale udělám vše pro to, abych se už do přípravy mohl zapojit, ale vše se uvidí časem,“ uvedl.

Jisté však je, že jeho volejbalová kariéra bude pokračovat jinde než v Ostravě. „S ostravským vedením jsme se už dříve domluvili na mém odchodu,“ podotkl.

Kam zamíří?

„Tuším, ale nechci to zatím prozradit. Ještě je čas,“ odpověděl.

Do Ostravy však musí v nejbližších dnech vyrazit. „U sebe totiž mám jen tašku, kterou jsme měl na zápas v Liberci. V Ostravě zůstaly všechny moje věci,“ podotkl.

Ač tuto sezonu zakončil vážným zraněním, považuje ji za celkem vydařenou. Ostravští skončili šestí.

„Po tom, jak náročná sezona byla, ať už vinou korony, či ekonomickými problémy v klubu, který musel propustit prvního nahrávače... Tak jsme se k ní postavili hodně dobře. Nikdo nečekal, že ve čtvrtfinále tak potrápíme Liberec...“