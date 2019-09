Sedláček strachem z hvězd netrpí: Dát Leónovi desku byl cíl už před zápasem

„Mám z toho neskutečnou radost,“ prohlásil jedenadvacetiletý blokař po návratu domů, když národní tým v sobotním osmifinále vypadl se Srbskem 0:3.

Jak vám bylo, když vám trenér Michal Nekola oznámil, že budete v základní sestavě?

Nevěřícně jsem se na něj díval. Ale nastoupil jsem a odehrál to. Pro mě šampionát nemohl dopadnout lépe. Jel jsem na něj s tím, že budu střídat, když se něco bude dít, že se podívám na špičkový volejbal. Jel jsem tam jako největší zobák.

A přitom jste několikrát zablokoval polského univerzála Wilfrieda Leóna, podle mnohých nejlepšího smečaře světa...

S tím, že mu chci dát desku, jsem do zápasu šel (směje se). Bůhví kdy ho zase potkám, jestli vůbec ještě někdy. Tak jsem si řekl, že do toho musím dát všechno, a povedlo se. Smál jsem se pak až do konce zápasu. Úžasný pocit.

Není škoda, že jste ve skupině skončili čtvrtí a v play off jste narazili na Srby?

Cíl byl postoupit ze skupiny. Ale proti Srbům jsme neodehráli špatný zápas. Byl to bojovný volejbal. Je však škoda toho prvního utkání s Ukrajinou (1:3), byl to hratelný soupeř. Z naší strany to bylo ještě takové studené. S Estonci (3:0) jsme si řekli, že musíme zabrat, a byl to velký rozdíl. Zvedla se morálka, hra byla živější, byly tam emoce. Nádherný sport.

Ostravští volejbalisté Oliver Sedláček a David Janků (zleva) se snaží zastavit útok Aleše Správky.

Zahrál jste si proti Polákům a Srbům, což jsou týmy z absolutní světové špičky. Jaké to bylo?

Poláci nás fakt hodně sestřelili. Bylo to takové... Neměli jsme moc šancí něco si vytvořit. Hned nás zařízli. Proti Srbům to byl hezký volejbal. Jen škoda prvního setu, těch pěti nevyužitých setbolů. Pro mě to byly obrovské zkušenosti. Byl to úplně jiný volejbal, rychlejší, kluci jsou výše.

Budete mít dost sil na extraligu?

Jasně. V úterý začínám trénovat s týmem a od středy nás čeká přípravný turnaj Ostrava Cup. Tam budeme všichni (i reprezentanti David Janků a Jakub Ihnát).