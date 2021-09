Doufám, že se budeme jen zlepšovat, říká trenér volejbalistů Beskyd

„Ještě nám toho hodně chybí, ale nemohu popřít fakt, že hráči bojují a snaží se každý zápas vyhrát. Víme, co potřebujeme pilovat, ale to si necháme pro sebe,“ pousmál se slovenský kouč.



Máte v týmu hodně mladých hráčů. Nebude problém udržet stabilní výkonnost?

Vím, že to může hrozit. Ale jsme v klubu za jedno, že chceme do mužstva zabudovávat mladíky. Je to naše strategie. I v závěru přípravy na turnaji Ostrava Cup (Ostravští ho ho vyhráli – pozn. red.) dostali příležitost tři naši junioři. Souběžné budování týmu s touhou vyhrávat bude těžké, ale naším úkolem je zvyšovat jejich výkonnost. Ostatně lehké věci nejsou dobré. Těžké ano, ty jsou prospěšné.



V přátelských zápasech jste chvílemi měli na hřišti chaos. Pramenilo to z přípravy?

Ano. Máme tam některé věci, které jsou pro kluky úplně nové. Tlačím na ně, aby je dodržovali, což je problém. Vše se musí zažít. Hodně mi vadí, když dané situace řešíme jinak, než máme. To někdy u hřiště exploduji. Je to tak, místy tam je chaos, protože ještě nemáme některé prvky zažité. Hlavně musíme dbát na to, abychom tolik nechybovali.

Ostrava byla pověstná, že její hráči šli za každého stavu naplno do podání. Budete v tom pokračovat, anebo po hráčích vyžadujete, aby někdy servírovali i na jistotu?

To je naše další úloha. Umíme podáním zaútočit, ale jsou stavy, kdy máme dobrou konstelaci na síti, jsou tam hráči, kteří umějí postavit obranu, a víme, jaké zóny v hřišti pak odkrýt, a které ne. Tím dostáváme soupeře do problémů. Mužstvu ale nepomůže, pokud v takových chvílích kupí chyby na servisu. V některých fázích hry je důležité podat a spoléhat na dobrou obranu.

Takže budete stavět na obraně?

Tlačíme na družstvo, aby na ní pracovalo, abychom byli koncentrovaní. Když obrana vychází, soupeř se dostává dolů.

Co si od sezony slibujete?

Dohodli jsme se s hráči i vedením klubu, že půjdeme postupně, krok za krokem, zápas od zápasu, z týdne na týden. Podstatné je uvědomit si, kde momentálně jsme, co potřebujeme udělat pro úspěch.

Ostravský tým se vždy zlepšoval až během sezony...

To se s příchodem nového trenéra zřejmě nezmění. Doufám, že se budeme jen zlepšovat a vše vybrousíme, aby naše kvalita rostla.