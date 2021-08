Beskydští volejbalisté budují nové mužstvo. Vsadí na mladíky

„Budeme mít jeden z nejmladších mančaftů v soutěži, ne-li nejmladší, ale všichni hráči u nás mají dlouhodobé kontrakty, nejméně na dva tři roky,“ upozornil manažer a asistent trenéra frýdecko-místeckého klubu Marek Tomáš.

Odmítl, že by na mládí vsadili jen proto, že v příští sezoně opět nikdo z nejvyšší soutěže nesestoupí. „Důvodem je mimo jiné i snížení rozpočtu,“ přiznal však Tomáš.

Opory blokař Matthew August a reprezentační libero Milan Moník zamířily do Lvů Praha a nahrávač Dmytro Dolgopolov do Příbrami, kde už dříve působil. V týmu skončili i blokař Michal Čechmánek, argentinský univerzál Bruno Romanutti a polský smečař Maciej Krysiak.

Hrát už nebude ani někdejší reprezentační blokař Tomáš Široký. „Začne u nás v klubu trénovat děti, chystá se studovat trenérskou licenci,“ řekl Marek Tomáš.

Sportovní manažer Black Volley Beskydy Marek Tomáš (vpravo) a kapitán mužstva Tomáš Široký sledují, jak libero Milan Moník podepisuje smlouvu s frýdeckomísteckým klubem.

Nesnažili se ho trenéři přesvědčit, aby mužstvu ještě v případě potřeby pomohl? „To právě nechce a rozumím mu,“ odpověděl Tomáš. „Nabízeli jsme mu, že by nemusel absolvovat všechny tréninky, ale sám vím, že v tom věku musíš trénovat pořád, protože když z toho rytmu vypadneš, už to není ono.“

Beskydští tak ještě shánějí na střed sítě posilu zřejmě ze zahraničí. „Na bloku totiž máme jen dva mladé kluky a ještě jsou to studenti - Ondru Muroně a Tomáše Kristiána. Nemůžeme s nimi stoprocentně počítat na všechny tréninky,“ uvedl Marek Tomáš.

To potvrdil i trenér Jakub Salon: „Navíc jít do zápasů jen se dvěma blokaři by byl risk, kdyby se něco stalo. A také potřebujeme doplnit kádr, aby nás bylo dvanáct a mohli jsme normálně trénovat.“

Už zmíněný Ondřej Muroň přišel z VK Ostrava, odkud je i nové beskydské libero Dominik Jelen. „Shodou okolností jsou oba z Opavy, takže tady máme takovou opavskou enklávu,“ usmál se Marek Tomáš.

Trenér Jakub Salon rozdává pokyny ústeckým volejbalistům.

Přece jen zkušenější posilu získali Beskydští na smeč - Jakuba Motyčku ze Zlína. „Právě on s Mečiarem budou zřejmě naši dva nejzkušenější hráči,“ podotkl trenér Salon. „Ten tým bude teprve sbírat zkušenosti.“

Ostatně hodně mladá je i dvojice nahrávačů, dvacetiletý odchovanec Tomáš Mišek a o rok starší Adam Provazník, který dosud hrával extraligu za Brno.

Jak náročné bude takto mladý celek dát dohromady?

„První dny přípravy ukazují, že lidsky si kluci sednou. Jsou rádi, že mohou trénovat a mají šanci hrát, v tom problém nevidím,“ uvedl Jakub Salon. „Asi budeme jako každý mladý tým bojovat s chybovostí, ale věřím, že se nám časem podaří nedostatky zkrotit a výsledek by mohl přijít.“