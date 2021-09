Vítězství je pěkné, ale zítra jedeme dál, mírnil euforii trenér Novák

„Náš plán byl jít do utkání s co největší bojovností, což se nám povedlo. Ale ne že bychom do něho šli s cílem soupeře jen potrápit, ale s tím, že můžeme vyhrát.“

Národní tým tlačil protivníka podáním, výborně bránil a dva sety téměř nechyboval. „A Kuba Janouch výborně rozdával balony,“ chválil Vašina nahrávače.

„Rozhodlo, že jsme hráli dobrý volejbal. Dobře jsme začali, kluci byli nabuzeni, šli do toho agresivně a pomohli jim diváci,“ řekl reprezentační trenér Jiří Novák.



„Ve třetím setu jsme polevili na přihrávce a udělali strašně moc nevynucených chyb,“ vysvětloval výpadek Vašina. „Ale jsem rád, že se to ve čtvrté sadě změnilo a zase jsme začali hrát, co před tím.“

Přesto, nebyly to nervy? „Nikdo z nás nebyl nervózní, každý jsme šli balon po balonu. A když jsme vedli dva jedna, už jsme to chtěli doklepat, vyhrát. Nechtěli jsme tie break,“ odpověděl Vašina.



„V podstatě nám nezbývalo nic jiného, než si vyčistit hlavu, nemělo smysl se v tom patlat,“ dodal Jiří Novák. „Moc jsme chybovali. Slovinci sami toho až tolik udělat nemuseli, dali jsme jim třetí set na talíř, ale klobouk dolů, jak jsme se zvedli.“

Naopak Slovince hladce získaný třetí set nezvedl. „Nebyl to náš obvyklý výkon, umíme hrát lépe. Dnes jsme příliš často chybovali. Soupeř nás zatlačil servisem, hodně riskoval a dařilo se mu,“ řekl slovinský blokař Alen Pajenk. „Nám vůbec nevyšla taktika – přes kvalitní bloky domácích jsme se neuměli prosadit. Češi byli koncentrovaní a pozorní.“

Jak taková výhra může národní mužstvo nakopnout?

„Vítězství je pěkné, ale zítra jedeme dál. S pokorou se nachystáme na Bělorusko, protože to je pro nás řekněme takový klíčový zápas,“ odpověděl Jiří Novák.

„Je to turnaj. Na tu výhru musíme rychle zapomenout a připravit se na Bělorusy,“ řekl Lukáš Vašina, který ocenil fanoušky. „Byli skvělí. Mají velkou zásluhu na naší první výhře. Moc jim děkujeme za podporu. Doufám, že stejná, ne-li lepší bude i zítra.“