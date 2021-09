Komu budu dávat vstupenky? trápil se před zápasem se Slovinskem Hadrava

„Táta bohužel v pátek odjížděl na soustředění do Itálie,“ řekl Jan Hadrava. Jeho otec tam jel s beachvolejbalovou skupinou, kterou trénuje. „Trochu mu to mám za zlé, protože dlouho věděl, že šampionát tady je, a nenaplánoval si to jinak. Mrzí mě, že tady nebude.“

A co další členové rodiny? Třeba bratr, který je liberem v extraligové Odoleně Vodě. „Nevím, jak máma s bráchou a se ségrou přijedou. Ani nevím, jak to naplánuje žena s malým, jak se sem dostanou. Navíc jsme přece jen v bublině a nikam moc chodit nemůžeme,“ uvedl Jan Hadrava před pátečním duelem. „Lístky ale připravené mám. Jen nevím, komu je vlastně budu dávat.“

Dostal aspoň od otce nějaké užitečné rady?

„On mi radí furt,“ smál se Hadrava. „Ale k Evropě mi neřekl nic zásadního, co bych už nevěděl nebo co by mi neříkal už dříve.“