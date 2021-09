Zajíček po výhře: Snad můj servis nebude jen jednodenní záležitost

Zaskočili jste Slovince v prvních dvou setech bezchybnou hrou, dobrým servisem a výbornou obranou?

Rozhodně. Vůbec jim to nechutnalo. Na některých hráčích to bylo i vidět. Když jste se na ně dívali, tak z toho byli zpruzení, že jim to nelepí, nejde. To nám hrálo do karet. Tlačili jsme a vycházelo to. Tohle jsme trénovali, ale musíme v tom pokračovat dál.

Jak pro vás osobně bylo náročné ustát servis ve vyrovnané koncovce první sady, kterou jste urvali 26:24?

S tím jsem měl vždycky problém, ta psychika mě dříve hodně srážela. Ale nemyslel jsem na to. Tak jsem si to zautomatizoval a už dělám všechno, jak to má být – vím, kde stát, jakou silou si balon nadhodit a jak daleko do hřiště. Už to mám zautomatizované.

Dříve jste podával plachtu, ale nyní smečujete. Bylo těžké se přeučit?

Už jsem to zkoušel během minulé sezony v Kladně (odkud v květnu přestoupil do Karlovarska), ale nebylo to úplně účinné. Přece jenom plachta byla lepší. Měnil jsem to za běhu. Teď jsem na to měl celou přípravu. Trenér Novák mě ujišťoval, že technicky na to poměrně mám a je to jenom o tréninku. Celé léto jsem tak zkoušel skákaný servis. Nešlo to ze dne na den. Po dvou měsících jsem se to v uvozovkách naučil a dnes mi ve správný čas bouchly saze. A snad to zopakuju i příště. Snad to nebude jen jednodenní záležitost.

Nečekali od vás Slovinci spíše plachty?

Už jsme odehráli spoustu zápasů, kde jsem na podání skákal. Možná překvapení byli, možná neměli ty záznamy k dispozici. A kdyby je měli a počítali s tím, že budu skákat, tak asi nepředpokládali, že mi to až takhle půjde (usmál se).

Přitom jste říkal, že jste se před šampionátem necítil dobře.

Zdravotní stav nebyl ideální, první polovinu jsem vynechal kvůli nějakému zranění, které odešlo. Teď jsem téměř zdravý, ale už se s tím musím naučit žít. Když vás něco bolí, není to ideální, ale o to více vám pomůže, že se vám daří servis, v útoku. Pak na vše, co vás bolí, a na všechny strasti zapomenete a žijete jen v ten moment.

Prozradíte, o jaké zdravotní trable jde?

Není to nic hrozného. Je to bolest, která se dá snést. Souvisí to se sportem. Je to únava materiálu... Nejsem mladý kluk.

Po dvou vyhraných setech jste třetí jasně ztratili. Jak těžké bylo se z toho oklepat?

Byl jsem mile překvapený, jak rychle jsme se z toho dostali a vůbec nebrali v potaz, že jsme ten set prohráli takovým stylem, takovým rozdílem. Rozhodně jsme nebyli připraveni na to, že uhrajeme jen čtrnáct bodů... Ale hodili jsme to za hlavu a hráli dál. Znovu jsme do utkání vletěli.

Nakopli vás i diváci, před nimiž jste hráli po dlouhé době?

Užili jsme si to, ale mohlo jich tady být více. Na to, že je víkend, bych je lehce pokáral (usmál se), ale chápu, že ne všichni chtějí strávit celý den na volejbale. Ale vážně, hráli jsme pro ně, byla tady spousta fanoušků, známých. Byli slyšet a udělali krásnou atmosféru. Pevně věřím, že v sobotu se sejdou v ještě větším počtu.

Pro to jste v duelu se Slovinci udělali maximum...

Ano, víc už z toho zápasu asi vytáhnout nešlo. Možná bychom se nemuseli dopustit některých chyb, ale i ty ke sportu patří.

Nyní vás čeká papírově slabší Bělorusko. Bude těžké nepodlehnout euforii a uspět?

Kluci už s nimi hráli v Evropské lize. Co jsem se doslechl, tak běloruský tým za minulé dva roky zase o něco vyrostl. Nebude to prkotina. Musíme k tomu zápasu přistoupit úplně stejně jako proti Slovincům.